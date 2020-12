Asmodee – Une sélection de cadeaux pour Noël

Asmodee, entreprise française, créée, invente, édite et distribue des jeux de société et des cartes à collectionner. Pour ce Noël, une belle sélection de jeux est à découvrir, avec quelques nouveautés, le jeu infini et anti-stress Pop it, le jeu Jungle Speed en édition Green, le premier jeu duel pour enfant Pour une poignée de marguerites, le jeu d’ambiance coopératif Top Ten, ou encore le jeu de stratégie Splendor édition Marvel.

France Net Infos propose de découvrir deux de ces nouveautés pour Noël, à commencer par Pour une poignée de marguerites, par l’éditeur Space Cow. Un jeu de stratégie, pour les enfants à partir de 6 ans, de deux à quatre joueurs, qui se présente dans une jolie boîte colorée. A l’intérieur se trouvent quatre figurines de vaches, quatre dés en bois d’arbre, un plateau, quatre plateaux individuels, 64 jetons en carton et un livret de règles du jeu. Le but du jeu est que les vaches doivent se balader dans les prés, manger les fleurs indiquées sur le plateau individuel et défendre son coin de verdure, des autres vaches. Le jeu est amusant, il faut, pour l’emporter, avoir la totalité des fleurs de son plateau individuel et rejoindre, ou dépasser, la case Etable. Le jeu est original, avec un seul jeté de dés pour tous les joueurs, un dé spécial, des duels, un enclos, des vaches colorées… Les parties sont amusantes, pleines de rebondissements, durant une vingtaine de minutes. Une variante est suggérée, pour les joueurs plus aguerris.

Le Jungle Speed est à découvrir ou redécouvrir dans une édition qui s’inscrit dans une démarche éco-conception. Le jeu est un incontournable, saisissant, pour les enfants et les grands à partir de 7 ans, de deux à dix joueurs. Le but du jeu est simple, il faut être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. L’observation et la rapidité seront les alliés de ce jeu fun, simple et rapide. Il va falloir observer ses cartes et celles de ses adversaires, pour repérer les symboles identiques et être le premier à attraper le totem au milieu du jeu. Pour son côté Green, le totem est fabriqué en bois provenant du Jura et certifié PEFC, le sac est en coton issu de l’agriculture biologique et les cartes, livret de règles et carton d’emballage certifiés FSC, optimisés et comprenant très peu de plastique.

Asmodee, pour ce Noël 2020, présente une belle sélection de jeux de société, des jeux différents, pour toute la famille, entre observation, stratégie, ambiance, rapidité, coopératif, anti-stress, ou encore des éditions collector, Green, mais aussi immersif pour replonger dans les univers de Star Wars et Marvel. Des jeux fabuleux, des nouveautés, à déposer au pied du sapin de Noël.

