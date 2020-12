Les Français octroient en moyenne un budget de 700 € pour l’achat d’une bague de fiançailles

Vous le savez probablement déjà, la bague de fiançailles est le bijou crucial pour faire votre demande en mariage. Pour les bijoutiers et joailliers, cela représente un marché considérable étant donné que les Français dépensent en moyenne 700 % pour l’achat d’une bague de fiançailles, selon une étude menée par Opinion Way.

Les Français et les bagues de fiançailles

Aujourd’hui et depuis plusieurs années, la bague de fiançailles représente l’élément primordial pour faire sa demande en mariage. Effectivement, le bijou est au centre de la demande. La bague de fiançailles représente une dépense importante dans le budget d’un mariage et elle constitue la première dépense. Selon une étude d’Opinion Way les Français octroient en moyenne 700 € pour l’achat d’une bague de fiançailles. Également, c’est près de 10 % d’hommes qui déclarent avoir dépensé au-delà de 1 500 € pour l’achat d’une bague.

Durant l’année 2019, c’est près de 440 000 bagues de fiançailles qui ont été vendues. Face à ces chiffres, le secteur des alliances est véritablement devenu porteur pour les bijoutiers et les joailliers. Effectivement, les Français octroient une importance particulière pour le choix d’une bague et ne semblent pas se restreindre à un petit budget. Sur le marché, il existe des bagues de fiançailles avec une gamme de prix très variée. Toutefois, les Français restent des inconditionnels adeptes de la bague de fiançailles en diamant.

L’incontournable et l’indémodable bague en diamant

Vous êtes à la recherche de la bague de fiançailles en diamant parfaite pour votre bien-aimé ? Pour faire votre choix et trouver la perle rare, vous trouverez une multitude de showrooms incroyables dans la capitale. Afin de trouver une bague de fiançailles à Paris pour votre demande en mariage, vous pouvez vous rendre dans les showrooms. De cette façon, vous profiterez du shopping parisien pour trouver la bague de fiançailles en diamant parfaite dans un showroom spécialisé dans lequel vous profiterez d’un accompagnement spécialisé.

L’alliance en diamant reste le bijou incontournable et indémodable pour faire sa demande en mariage. Effectivement, ce modèle va éblouir votre bien-aimé lors de votre demande et marquera son esprit. D’autant plus que la bague de diamant se réinvente sous toutes les formes afin d’être de plus en plus tendance.

Notamment, vous pouvez opter pour la bague en diamant en forme de poire qui est à la mode. De cette façon, vous trouverez un modèle qui symbolise à la fois l’authenticité et la modernité. Ce modèle sera le reflet parfait de votre histoire et de votre mariage.