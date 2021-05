Choisir les meilleurs lieux pour vos évènements d’entreprise en France 

Non seulement productrices de biens et de services à destination des clients, les entreprises organisent aussi des évènements en interne pour motiver, informer et fidéliser leur personnel. Pour l’organisation de ces évènements, la tendance actuelle des entreprises de l’hexagone est de sortir de leurs locaux, histoire de casser les routines de travail. Pour cela, quoi de mieux qu’une approche méthodique qui favorise la réussite de l’évènement ?

Pourquoi sortir de ses locaux ?

On le sait tous, exercer quotidiennement la même tâche dans le même lieu ne donne pas un certain entrain au travail. C’est à cela que vient pallier la réalisation d’un évènement en dehors des locaux d’une entreprise, quel qu’en soit l’objet.

Souvent propice à la créativité, sortir des locaux de l’entreprise est une occasion de travailler dans un espace unique, convivial et changeant du quotidien professionnel. C’est d’ailleurs la nouvelle tendance pour accroître les résultats et prendre du recul sur les activités de l’entreprise, loin de son cadre habituel.

Un évènement : des impératifs budgétaires

Organiser un évènement n’est pas une tâche légère. Le premier point que cela fait intervenir est le budget disponible ou prévisionnel. Il s’agit en effet de la somme de toutes les dépenses liées à l’organisation de l’évènement : location de la salle, restauration, transport, hébergement…

On comprend là que le budget alloué à l’évènement conditionne à la fois le choix du lieu et son accessibilité. En France, des sites comme www.kactus.com exposent bon nombre d’espaces atypiques et uniques disponibles à de meilleurs prix. N’hésitez pas le parcourir afin d’obtenir une large fourchette de choix pour vos évènements.

Quelques critères à prendre en compte pour un évènement réussi

Vu qu’il n’est plus à discuter que vous désirez certainement réussir votre évènement, nous avons concocté pour vous quelques points indispensables pour y arriver.

Définir l’objectif de l’évènement

Fixer le but de l’évènement est la première étape à franchir. Cela permettra de spécifier le type d’évènement à organiser : séminaire, conférence, réunion, formation, avec animation drones ou sans animation… Chacun de ces types de réunion ne requérant pas les mêmes dispositions, cette question-clé va définitivement orienter le choix du lieu.

Définir le nombre et le profil des participants

La prochaine étape est celle de la détermination du nombre de participants et de leurs profils. Il s’agira ici de fixer les caractéristiques du groupe, c’est-à-dire le type de travailleurs qui seront présents, leurs conditions de travail, les classes d’âge, le nombre d’hommes et de femmes… Tout cela pour satisfaire les besoins et attentes de ces derniers, en considérant leurs centres d’intérêt.

Tenir compte des besoins techniques

Certains équipements techniques sont nécessaires au bon déroulement de l’évènement. Il faudra alors tout définir dès le départ, dans le cahier de charge, afin de ne pas les oublier. Il en va de la réussite de l’évènement