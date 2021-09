Munissez-vous d’un ou plusieurs e-liquides innokin de qualité pour fumer avec votre cigarette électronique

Afin d’activer le principe de fumée dans votre cigarette électronique, vous devez la remplir d’un e-liquide que vous pourrez acheter ou bien faire vous-même.

En effet, l’utilisation d’un e-liquide innokin par exemple vous permettra de ressentir réellement l’effet de la vapoteuse et de pouvoir varier les goûts donc les plaisirs.

Comment choisir son e-liquide ?

Le choix de votre e-liquide est un choix très important car déterminant lorsque vous commencez à vapoter. Cette sensation nouvelle, souvent utilisée pour arrêter la cigarette traditionnelle, doit vous plaire et vous ne devez pas voir ceci comme une charge mentale mais plutôt comme un divertissement plus économique et meilleur pour votre santé. C’est là que le choix d’e-liquide intervient, afin de ne pas vous lasser, nous vous conseillons d’acheter dès le départ plusieurs parfums différents pour pouvoir alterner facilement.

Voici différentes catégories de parfums qui sont régulièrement trouvables dans les magasins ou sites spécialisés et qui pourront vous plaire :

Classiques , donc ayant un goût similaire à celui du tabac, conseillé pour les grands accros à la cigarette avec du tabac.

, donc ayant un goût similaire à celui du tabac, conseillé pour les grands accros à la cigarette avec du tabac. Gourmands , pour les fans de saveurs assez loufoques (par exemple tarte au citron, meringue, café…)

, pour les fans de saveurs assez loufoques (par exemple tarte au citron, meringue, café…) Mentholés , si vous cherchez de la fraîcheur et du confort

, si vous cherchez de la fraîcheur et du confort Fruités , pour les adeptes du sucré et du goût paradisiaque du fruit

, pour les adeptes du sucré et du goût paradisiaque du fruit CBD, pour des vertus relaxantes et apaisantes ou parfois médicinales.

Vous pourrez également trouver d’autres catégories évidemment, chaque enseigne a ses spécialités plus ou moins communes. N’hésitez-pas à fouiller afin de trouver par vous-même LE combo idéal.

Sachez également qu’il est fréquent de tomber sur les marques proposant de faire ses liquides soi-même. En effet, le principe de “Do it yourself” est très développé dans la cigarette électronique et vous permet de compter vous-même vos parfums. Par exemple, le site marchand Kumulus vape propose des kits pour fabriquer vos parfums ainsi que des recettes pour avoir des idées de mélange. Devenez cuisinier professionnel de votre propre cigarette électronique !

Où acheter son e-liquide ?

Le e-liquide et la cigarette électronique étant devenus des produits phares du vingtième siècle, il est désormais très très fréquent de tomber sur les entreprises qui en vendent. Cela peut-être dans des magasins spécialisés, dans des bureaux de tabac ou encore sur des sites internet spécialisés.

Le choix se fait grand sur internet. En effet, il existe beaucoup de sites qui proposent ces produits et chaque magasin fait sa propre sélection en proposant des produits pouvant venir des quatre coins du monde.

Les sites internet sont souvent très très explicatifs et peuvent être l’idéal pour les personnes qui débutent dans ce milieu tout comme les habitués qui savent directement quoi acheter et quoi choisir.

Choisissez parmi une large gamme de produits et de marques LE liquide qui vous conviendra et surtout celui qui sera le plus adapté à votre cigarette électronique. Les sites comme Kumulus vape proposent des classements en fonction des produits et des marques qui vous aideront à faire votre choix.