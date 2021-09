Tout savoir sur l’iPhone 13

Suite au succès d’iPhone 12, Apple a lancé un nouveau smartphone version plus compacte. Meilleur que ses aînés, ce smartphone de dernier cri offre une performance énergétique avec des capteurs photos inégalés. Pour en savoir plus, merci de poursuivre !

Pourquoi opter pour l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 se démarque par ses quatre nouveaux modèles qui ont 1 h et 30 minutes d’autonomie supplémentaires. Il est accompagné d’un processeur A15 Bionic. C’est une puce comportant des milliards de transistors qui lui assure une rapidité par rapport à ces aînés.

Du côté design, il ressemble à l’iPhone 12 du côté de largeur et de hauteur. Par contre, l’iPhone 13 est beaucoup plus épais à hauteur de 0,25 mm. Il dispose des couleurs blanc, bleu, rose, rouge et noir pour l’iPhone 13 mini, et pour les Pro Max, les couleurs graphite, argent, bleu alpin et or.

L’iPhone 13 dispose une Super Retina XDR qui lui donne une lumière de 1000 nits en lui assurant une augmentation de 25 % de luminosité de ses aînées.

Les différents modèles de l’iPhone 13

L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro font partie des modèles de la nouvelle gamme de smartphone de l’Apple. Ce dernier sort en une fois ces nouveaux modèles.

Le modèle iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont presque similaires, sauf pour leur taille. Le premier possède une taille de 6,1 pouces et le second est de 5,4 pouces. Ils possèdent au minimum un stockage de 128 Go. Ils sont 50 % plus performants au niveau du processeur, donc l’intelligence artificielle. Ils possèdent 2 capteurs photos.

Pour le iPhone 13 Pro offre 6,1 pouces alors que l’ iPhone 13 Pro Max est plus grand avec ses 6,7 pouces. En plus de leur luminosité, ils offrent un taux de rafraîchissement à hauteur de 120 images à la seconde. Pour la photographie, ils ont deux modes qui sont la macrophotographie pour photographier les choses minuscules et le style photographique pour régler à l’avance les filtres des photos. Toutes les infos sur ce site

Fiche technique de l’iPhone 13

Processeur : Apple A 15 Bionic

Système : IOS 15

Puce graphique : Intégrée

nombre de cœurs : 6

Support de cartes mémoires : Non

Capacité : 128 Go

Indice DAS : 0,97 W/kg

Indice de Protection : IP 68

Double SIM : Oui

taille : 6,1’’

Résolution écran : 460 ppp

Définition de l’écran : 2532×1170 px

Technologie de l’écran : OLED

Fréquence de rafraîchissement : 60 Hz

Largeur : 7,15 cm

Hauteur : 14,67 cm

Epaisseur : 0,765 cm

Poids : 173 g

Performance de l’iPhone 13

L’iPhone 13 est compatible avec le réseau de 5 G et aussi avec les réseaux 4G, 3G et 2G. Il est aussi compatible avec LTE, wifi 6 et bluetooth 5.0.

Il est alimenté par une batterie de 9,57 w/h, pour l’iPhone 13 mini et une batterie de 12,41 w/h pour le standard. Quant aux 13 Pro, il est composé d’une batterie de 11,97 w/h et celle de 13 Pro Max est de 16,75 w/h.

Il dispose de 512 Go, 250 Go et 128 Go de mémoire interne. Quant aux 13 Pro et 13 Pro Max, ils ont comme mémoire interne de 1To, 512 Go, 256 Go et 128 Go.