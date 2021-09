3 raisons pour fomenter la culture du travail avec le merchandising d’entreprise

Les objets personnalisés au nom de votre entreprise ne sont pas seulement pour vos prospects et vos clients fidèles, vos employés en sont friands eux aussi !Délaissé pendant un certain temps, le merchandising d’entreprise fait un retour en force, et est même devenu un argument de poids à l’heure où recruter des talents devient de plus en plus difficile. Ses multiples bénéfices sont maintenant reconnus, et les services marketing et ressources humaines l’utilisent souvent main dans la main.

Vous ne connaissez pas encore les intérêts du merchandising d’entreprise ? On vous explique tout.

Uniforme ou vêtements personnalisés ?

La tenue de travail est un sujet délicat, qui peut parfois être la cause de graves désaccords entre les employés et l’entreprise. La législation sur le sujet est toutefois assez claire et, si vous ne connaissez pas celle qui régit votre secteur, nous vous conseillons de vous informer.

Quoiqu’il en soit, que vous imposiez un uniforme ou que vous recommandiez un style vestimentaire, vous avez tout à gagner en personnalisant les tenues aux couleurs de votre marque.

L’uniforme personnalisé

Dans l’industrie agroalimentaire, le BTP, la restauration ou de nombreux magasins, il est courant que les employés portent un uniforme fourni par l’employeur. Celui-ci a tout intérêt à être élégant, de bonne qualité, et doit donner une bonne image de votre marque.

Ceci permet de laisser une impression positive auprès de vos clients, mais aussi de vos employés, qui peuvent le porter fièrement.

Les vêtements corporatistes

Dans la plupart des bureaux, l’entreprise ne fournit de tenue vestimentaire à ses salariés… mais ceci n’empêche en rien de leur offrir quelques chemises, polos, ou robes aux couleurs de votre marque et affichant votre logo d’une manière discrète et élégante.

Encore une fois, cela vous permet de donner une image professionnelle à vos clients et fournisseurs qui viennent visiter vos installations, tout en créant un esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance à une communauté parmi vos salariés.

Les vêtements promotionnels

Pourquoi ne pas offrir des vêtements que vos employés pourront porter pendant leur temps libre ? Imperméables, veste polaire, shorts de sport, casquettes… sont autant d’accessoires que nous utilisons tous. Offrez un T-shirt de running à vos employés, et vous êtes certains qu’ils le porteront pour aller faire du sport.

Ceci vous permet non seulement de faire plaisir à vos salariés qui sont bien contents d’avoir reçu un joli goodies d’entreprise, mais vous gagnez aussi en visibilité ! En effet, les études montrent qu’en moyenne un T-shirt promotionnel est vu 3400 fois… Vos collaborateurs deviennent ainsi vos meilleurs ambassadeurs !

Les objets publicitaires gratuits

Dans cette catégorie tombent tous ces goodies que vous offrez à vos équipes sans motif apparent, simplement pour les remercier de venir travailler avec vous tous les jours.

Cela peut être un mug portant le logo de votre marque, un stylo publicitaire, des chocolats personnalisés au nom de votre entreprise… Les idées ne manquent pas, comme vous pouvez le voir ici.

Pourquoi faire des cadeaux à vos employés ?

De nos jours, des critères comme l’ambiance au travail, la reconnaissance par son entreprise et le bien-être au bureau sont déterminants à l’heure de choisir un emploi.

Les goodies d’entreprise que vous offrez à vos collaborateurs sont donc un investissement qui permet de conserver les meilleurs éléments et d’attirer les meilleurs talents. Un employé qui se sent reconnu et apprécié n’a aucune raison d’aller voir ailleurs, et vos effectifs y gagneront en stabilité.

De plus, l’être humain fonctionne sur le principe du donnant-donnant de manière instinctive. Sans même s’en rendre compte, le salarié ayant reçu un cadeau de son chef sera plus motivé pour lui rendre l’appareil, en faisant ce petit effort de plus qui fait toute la différence à l’heure de gagner un contrat.

Les récompenses et autres sources de motivation à la performance

Les objets publicitaires les plus luxueux sont souvent très désirés et recherchés, car ils répondent à un besoin réel ou à un désir profond. Aujourd’hui, les gadgets technologiques comme le chargeur sans fil ou la batterie extérieure sont très demandés, mais les classiques comme le stylo plume gravé ou le sac de voyage restent toujours très appréciés.

Le coût de ces goodies fait qu’ils ne peuvent être donnés sans rien attendre en retour, et c’est ce qui permet d’émuler la performance de vos collaborateurs.

Les objectifs à atteindre

Ne nous voilons pas la face, nous sommes tous plus motivés pour atteindre un objectif fixé lorsque l’on a quelque chose à y gagner…

Votre service comptabilité ne voit peut-être pas l’intérêt de redoubler d’efforts pour réussir à réduire les délais de paiement de vos clients, mais si vous promettez des enceintes Bluetooth personnalisées à toute l’équipe s’ils y arrivent, il est fort à parier qu’ils relanceront sans cesse tous les mauvais payeurs !

Stimuler une saine compétition

La concurrence pousse tout un chacun à donner le meilleur de soi-même, et une saine compétition entre vos employés a toutes les chances d’augmenter les performances.

Les récompenses monétaires risquent d’attirer des jalousies, mais les objets publicitaires sont suffisamment attractifs pour s’avérer motivant, sans pour autant dégrader l’esprit d’équipe. Annoncez à vos commerciaux que celui qui augmentera le plus ses ventes d’un trimestre sur l’autre gagnera un sac de sport personnalisé, et regardez votre carnet de commandes se remplir !

Conclusion

Les objets publicitaires et autres goodies personnalisés aux couleurs de votre entreprise sont un excellent moyen de créer une culture du travail positive au sein de votre entreprise.

Ils augmentent la satisfaction des salariés qui les reçoivent, permettent de créer un véritable esprit d’équipe et de donner une image professionnelle, sont une source de motivation exceptionnelle, et vous permettent d’augmenter la visibilité de votre marque.

Il est probable que vous ayez entre les mains l’un des moyens les plus efficaces, économiques et éthiques d’augmenter votre productivité, alors n’hésitez pas à en profiter.