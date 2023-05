Ron Kamonnohashi : Deranged detective

Deranged detective est à retrouver dans un coffret collector, avec les deux premiers tomes de la série, d’Akira Amano, paru aux éditions Mangetsu, fin avril 2023. Des mangas qui présentent Ron Kamonohashhi, génie de l’enquête, fraîchement diplômé de Blue, école de détectives très réputée.

A l’académie de détectives Blue, le mystère a été résolu ! Devant tout le monde, le nouveau a résolu une affaire pourtant réputée insolvable. Le nouveau est impressionnant et l’école n’a jamais connu cela auparavant. Les élèves pensent qu’il a pu se mettre dans la peau du meurtrier. Un professeur ajoute même qu’aucune enquête ne sera plus jamais classée sans suite avec cet élève diplômé, Ron Kamonohashi ! Le jeune homme promet de mettre son génie au service de toutes les enquêtes… Cinq années plus tard, dans les bureaux de la police métropolitaine de Tokyo, des enquêteurs prennent conscience qu’un tueur a fait une cinquième victime. En effet, le modus operandi est identique. L’un d’eux demande à Isshiki de rentrer. Mais le jeune homme ne veut pas, il se sent encore d’attaque !

Entre mystères et enquêtes, le récit des deux tomes, est vraiment captivant, intéressant et aussi amusant. En effet, le manga présente deux personnages très différents, l’un détective à la logique implacable, qui s’accompagne d’un handicap surprenant, alors que l’autre est plutôt un enquêteur candide. Ron et Totomaru vont s’associer pour pouvoir résoudre les plus complexes des affaires. L’intrigue est plutôt bien rythmé et plaisant, surprenante, avec un brin de fantastique, quant au mystérieux pouvoir de Ron. L’humour est également présent, avec quelques situations et dialogues cocasses, entre ces deux personnages très différents. Le dessin est tout aussi agréable, vif, avec un découpage très efficace et dynamique.

Ron Kamonohashi Deranged detective est un manga surprenant et captivant, qui débute avec ce coffret collector, des éditions Mangetsu. Un coffret qui comprend les deux premiers tomes de la série, ainsi qu’un un tatouage éphémère et un standee en plexiglas.

