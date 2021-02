3 astuces pratiques pour surmonter le divorce

Même lorsqu’il survient d’un commun accord, le divorce n’est pas toujours facile à gérer pour les partenaires. De plus, la période post-divorce demeure très éprouvante surtout pour celui ou celle qui s’est le plus investi dans la relation. Mais dans tous les cas, tourner la page et évoluer reste la meilleure option. Pour vous aider à surmonter cette déception, nous vous donnons ici 3 astuces pratiques.

Analyser et comprendre sa situation

Après votre divorce, la première étape consiste à analyser les événements ayant conduit à la rupture, puis à réaliser si possible une auto critique. Vous devez définir votre part de responsabilité et prendre des résolutions pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans une prochaine relation. Même si cela peut paraitre difficile, cet examen vous aidera à faire du vide en vous et à accepter votre situation. N’hésitez donc pas à solliciter un thérapeute ou à demander des conseils psycho. Après cette étape, vous devez pouvoir calmer votre colère et oublier toute idée de vengeance. Consacrez-vous à la construction de votre avenir et laissez le passé derrière vous. Et surtout, rappelez-vous que pour être heureux, vous devez accepter votre vie telle qu’elle est.

Éviter de se comparer aux autres

Pour surmonter le départ de votre conjoint, rester positif et optimiste demeure essentiel. Mais ceci n’est pas possible si vous devez vous comparer aux autres. En effet, vous verrez toujours des amies ou des proches qui sont très heureux dans leur couple. Vous pourrez même remarquer que d’autres s’entendent bien avec leur ex. Si vous essayez donc de vous identifier à eux, vous nourrirez chaque fois des regrets et vous considérerez votre situation comme un échec. Au contraire, dites-vous que chaque histoire amoureuse demeure unique. Votre relation ne peut alors pas être comme celle de votre collègue. En évitant les comparaisons, vous surmonterez plus facilement votre douleur, et vous irez plus vite de l’avant.

Ne pas craindre de souffrir

Tout divorce est toujours difficile pour tout le monde. Sachez donc que vous n’êtes pas le seul à souffrir. Ne craignez pas de pleurer ou d’avoir mal : c’est une réaction légitime. D’ailleurs, c’est la preuve que vous vous êtes vraiment investi dans la relation. Laissez-vous le temps nécessaire pour digérer la rupture et souffrez au besoin. Mais ensuite, vous devez vous sevrer de votre partenaire et tourner la page. Et une fois encore, n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un psychologue et de votre famille. Ils demeurent des piliers essentiels pour surmonter un divorce.