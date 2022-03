A Nice, inauguration de STOCKFISH, la plus petite des grandes salles

STOCKFISH : une spécialité culinaire bien connue des Niçois et désormais le nom d’une nouvelle salle de spectacles qui a été inaugurée jeudi 10 mars en présence de Christian Estrosi, de Graig Monetti, adjoint à la jeunesse, à la cohésion sociale et à l’insertion professionnelle et de Pierre Barone, conseiller municipal subdélégué à la vie associative et à l’engagement citoyen. La plus petite des grandes salles de Nice située au cœur de « La Maison de l’Etudiant » porte désormais un nom qu’il va falloir retenir car de nombreux groupes et artistes nationaux et internationaux vont s’y succéder.

Synapson, Jil is Lucky et Jabberwocky pour le lancement de « La plus petite des grandes salles »

Le lancement de cette nouvelle salle a été l’occasion de faire la fête et de célébrer la musique avec deux soirées exceptionnelles, gratuites, sur réservation.

Mercredi 9 mars, Chambre Noire, Breakbot & Irfane et Synapson se sont succédé sur la scène de « la plus petite des grandes salles » de Nice. En 48 heures seulement, cette soirée a affiché complet !

Le lendemain, jeudi, après l’inauguration officielle et le dévoilement de la programmation, le Niçois Jil is lucky a donné un concert plein d’énergie avant que le duo de Jabberwocky n’entre en scène.

Une programmation riche et éclectique jusqu’à la fin du mois de Mai

La programmation de cette nouvelle salle a été conçue par la Ville de Nice, en partenariat avec les principaux producteurs locaux du spectacle vivant. Elle a été dévoilée lors de l’inauguration de la salle. Jusqu’à la fin du mois de mai, de nombreux artistes nationaux et internationaux vont se succéder. Il y aura du jazz, du rock, du rap, de l’électro, du hip-hop, de l’humour, de quoi satisfaire tous les publics. STOCKFISH pourra accueillir des spectacteurs assis (300) ou debouts (700). De belles soirées en perspective !

Voici la programmation du printemps :

Jeudi 17 mars : Myles Sanko dans le cadre du Nice Jazz Session

Mercredi 23mars : ce sera l’avant-première mondiale de « Méditerranée-L’Odyssée pour la vie » en présence de l’apnéiste niçois Guillaume Néry et de l’équipe du film.

Vendredi 25 mars : Julien Granel en concert live et Dabeull pour un Dj set.

Jeudi 7 avril : place à l’humour avec Marc-Antoine Le Bret

Jeudi 14 avril : Martha High & The Italian Royal Family dans le cadre de Nice Jazz Session

Vendredi 22 avril : Killian Alaari, X Yass Sogo et guests suivis de 47TER pour un concert live

Jeudi 28 avril : Macadam Crocodile et Yuksek

Mercredi 18 mai : Antonio Farao Trio dans le cadre de Nice Jazz Session

Jeudi 26 Mai : James The Prophet suivi de Cut Killer

STOCKFISH va incontestablement contribuer au rayonnement culturel et évenementiel de Nice qui vient d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui est candidate à la Capitale européenne de la culture 2028.

La Maison de l’Etudiant est située 5, Bd François Mitterrand. Accès Tramway ligne 1- arrêt vauban

Pour plus de renseignements sur la programmation : https://etudiants.nice.fr