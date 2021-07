A Nice, l’Hostel Ozz vient d’ouvrir un bar multiculturel

L’Hostel Ozz a ouvert ses portes à Nice, il y a presque cinq ans. Appartenant au groupe Honotel (39 hôtels en France dont 9 à Nice), il réserve bien des avantages : véritable « auberge collective» avec 179 lits répartis sur 49 chambres avec salle de bain privée dont 35 dortoirs de 3 à 6 personnes ainsi qu’une chambre famille, il allie la même qualité de service que les établissements 3* et 4* du groupe avec un tarif économique (à partir de 19 euros la nuit). L’hostel Ozz offre une expérience conviviale tout confort à expérimenter seul, en famille ou entre amis.

L’hostel Ozz a ouvert un bar multiculturel

Bien plus qu’une auberge traditionnelle, l’hostel Ozz apparaît comme un véritable lieu de rendez-vous où les voyageurs du monde entier aiment faire escale pour se retrouver. Pour pousser cette convivialité encore plus loin, l’établissement vient d’ouvrir son bar aux Niçois alors qu’il était jusqu’à présent réservé aux voyageurs. Tous les soirs de la semaine (sauf le mardi), les locaux, expatriés et clients de l’hôtel peuvent donc se retrouver pour des rendez-vous ludiques ou linguistiques. Ecran de télévision, baby-foot, table de ping-pong, jeux de société, fléchettes, bibliothèque sont à la disposition des clients. Pour accompagner ces rendez-vous, le bar a prévu des boissons à des tarifs très accessibles et des pizzas à partager.

De 18h à 20h tous les soirs de la semaine (sauf le mardi), l’Hostel Ozz réunit ses clients autour d’animations originales. Ainsi, le lundi, le bar se transforme en café des langues : chaque participant est muni d’un sticker avec le drapeau de la langue dans laquelle il souhaite échanger durant la soirée. Les autres jours de la semaine, place aux jeux de bar, quizz géant, soirées à thème, jeux de société ou encore dégustations de vins, bières, cocktails ou produits locaux.

L’hostel Ozz est situé en plein de cœur de Nice, 18 rue Paganini. Le bar est ouvert tous les jours sauf le mardi de 17h30 à 23h. Guest Hour de 18h à 19h avec une réduction de 10% sur toute la carte.