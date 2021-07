Lynx Tome 1 : Une saga sci-fi aux Éditions Paquet !!

Partagez





Dans un futur lointain, les planètes habitées sont si nombreuses, qu’une brigade de Prévention des Catastrophes Écologiques est créée par le Département Interplanétaire, afin d’enquêter sur des phénomènes anormaux. Elle porte le nom de D.I.P.C.E, et, deux de ces agents, les « Lynx », sont sur le point de faire équipe, et vont devoir mettre leur ego de côté ! Un planet-opéra (et pas un space opéra!), agrémenté d’une enquête sur une disparition et d’un parcours initiatique contraint !!!

Deux tomes déjà disponibles aux Éditions Paquet !

Le décor du tome 1 :

Planète Nér’o, système Hévélus … Aujourd’hui, c’est jour de pêche, et le jeune Nyl et sa mère apprêtent leur bateau. Après quelques heures de navigation, ils s’arrêtent près des barques des autres villageois. Le temps est au beau fixe, Nyl remonte une belle prise, chassée au harpon. Mais, soudain, tout se gate. Au loin, une tornade emporte les pêcheurs, tandis que Nyl et sa mère, protégé par un éperon rocheux parviennent à en réchapper. De retour au village, c’est la catastrophe : l’eau a disparu !!!

Planète Hélis, système Lacaille … L’agent Bor et son robot androïde sont en bien mauvaise posture ! Juste le temps de se cacher dans le creux d’un arbre pour ne pas servir de repas, à des animaux monstrueux ayant muté suite aux abus de la société Techlys. Mais, à sa grande surprise, on le demande au bureau de la DIPCE, et son enquête est mystérieusement ajournée !

De retour sur TER3, l’agent Bor se voit octroyer (de force) une coéquipière. Elle n’est autre que la fille d’un magnat des médias, que Bor soupçonne d’être soudoyé !!! Le binôme va pourtant devoir « composer » avec ses innombrables différences : âge, idéaux, passé compliqué … afin d’enquêter sur les mystérieuses disparitions de la planète Nér’o, et élucider bien d’autres énigmes … de leurs vies !!!

Le point sur la BD :

Si toi aussi, tu es sceptique quant au synopsis des Éditions Paquet sur cette série Lynx, et bien, rien ne vaut sa lecture pour faire tomber tes incertitudes !

Car, celle-ci se révèle être plus qu’un simple planet-opéra écologique : la trame de fond nous présente des protagonistes aux passés compliqués, et des manigances pas très nettes. Le scénariste Serge Perrotin s’amuse à faire naître un conflit de génération entre ses deux coéquipiers complémentaires mais, aux personnalités absolument opposées ! Des archétypes qui font naître des dialogues cinglants assez amusants, au milieu d’une enquête mouvementée. Certains fantômes du passé pointent également le bout de leur nez pour ajouter au suspense de l’investigation initiale !!

Le style graphique d’Alexandr Eremine rappelle celui de Léo et de ses mondes d’Aldebaran (si tu connais). Un univers riche de bestioles inconnues, de détails, de couleurs, assez inventif pour que le lecteur découvre de nouveaux horizons, et se perde dans cette abondance visuelle !

La conclusion :

Lynx aux Éditions Paquet est une série sci-fi enrichie, qui plaira à un grand nombre de lecteurs tant ses thématiques sont nombreuses : écologie, abus de pouvoir, meurtre (??), course à l’immortalité, immoralité. Mais aussi, des personnages qui doivent s’apprivoiser et se dévoilent au fil de l’histoire …Un premier tome prometteur, qui nous laisse dans l’expectative avec ses « fantômes » et l’enquête qui se poursuivra dans le second opus !!! Une réussite rappelant des séries, comme Aldebaran ou Betelgeuse, avec, en plus, un duo de choc cinglant à souhait !!!