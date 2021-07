La Moïra – La louve et l’enfant

La louve et l’enfant est le premier tome de la nouvelle série intitulée La Moïra, adaptée de la trilogie de romans fantasy d’Henri Loeven bruck. Une bande dessinée de Lylian et Raka, parue aux éditions Glénat, en juin 2021, qui présente un univers merveilleux, empreint de légendes celtiques.

En cette ère, celle du troisième âge, quelque part aux confins extrêmes de l’île de Gaelia, un voyageur, à l’apparence inoffensive d’un vieillard, a enfin trouvé l’objet de sa quête. Après plus d’une année de recherches, au cœur d’un étrange palais qui se dressait devant lui, l’homme le sentait, il savait que son ennemi était là, tapi dans les ténèbres. Avant de pénétrer dans le palais, pour un ultime combat, il pensa à vie longue existence, une vie intense et aventureuse. Il regarda le ciel une dernière fois, comme pour faire ses adieux. Il déposa ses armes, car il savait que son ennemi ne craignait ni l’épée, ni la flèche. Une fois dans l’étrange palais, l’homme fit apparaitre quelques flammes, de la lumière pour éclairer ce lieu sombre. Il descendit un long escalier, qui semblait pénétrer au cœur de la terre. Bientôt, il arriva en profondeur, avec des geysers de lave, face à son ennemi qui l’attendait…

C’est un récit fantastique qui est à découvrir ici, avec une jeune sauvageonne qui est présentée, Aléa, qui tente de survivre, en volant à manger, ou, en dehors de la ville, à manger des baies que la Moïra veut bien lui laisser. Le destin de la jeune héroïne va basculer le jour où elle va trouver, dans la lande, sur un cadavre, une bague… Un étrange bijou, d’une puissante aura, qui semble conférer des pouvoirs. Le destin d’une louve blanche est aussi à suivre dans cette bande dessinée, comme l’équilibre menacé de l’île de Gaelia, par un seigneur noir, aux pouvoirs surnaturels. Bardes, nains et druides peuplent, entre autres, cet univers fantastique à découvrir, qui se révèle que très peu dans ce premier tome, mais promet une suite captivante, entre rencontres, humour, découverte, pouvoir, force, action… L’héroïne est attachante, avec un caractère déterminé, courageuse, combative, et sûre d’elle. Le dessin est beau, avec un trait fin, vif, présentant un univers graphique saisissant, dynamique et expressif.

La louve et l’enfant est le premier tome de la nouvelle série La Moïra, adaptée d’une trilogie de romans. Un album, des éditions Glénat, qui présente le début d’une aventure fantastique, pour une jeune fille des rues, qui va voir son destin basculé le jour où elle va découvrir une bague étrange sur un cadavre.