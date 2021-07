Château Trians – Des vins bio de Provence à déguster

Château Trians est un domaine niché au creux de la montagne, dans la Provence, qui propose des vins bio, dans les trois couleurs, depuis 2008. Pour cet été, les fêtes des pères et mères, c’est l’occasion de partager ou d’offrir un vin certifié bio, élégant et plein de caractère.

Château Trians est un domaine de Provence, qui propose des huiles d’olive et surtout des vins bio certifiés, depuis 2012. Une expérience et un savoir-faire travaillés, qui se déclinent dans les trois couleurs, entre expression du terroir, originalité et élégance. Sept cépages, pour une dizaine de cuvées élaborées au château, sur 22 ha de vignes, ainsi de cinq personnes travaillant au domaine, pour créer des vins bio rouge, rosé et blanc.

Parmi les gammes de vin bio, France Net Infos a sélectionné deux vins rosés. Le premier, le vin Saint Clément, vin de Provence, AOP Coteaux Varois, avec les cépages Grenache et Syrah. Sa robe est claire, joliment colorée, avec un nez de caractère, avec des notes de fruits, de vanille et de fumée. En bouche le rosé est consistant, dense, tannique et structuré. Le vin est plutôt doux et délicat, il accompagnera parfaitement les viandes blanches et les barbecues d’été.

Le deuxième vin rosé à déguster est le Coteaux Varois en Provence, qui mêle les cépages Grenache et Cinsault. La robe est un peu plus claire, et semble légère, avec une couleur « pêche de vigne ». Au nez, le vin est délicat et aérien, plutôt printanier. Ses notes, en bouche, sont douces, avec un équilibre charnu, une texture pleine de charme et onctueuse. Le vin est aromatique et long en bouche, il sera parfait pour un apéritif estival, ou un repas.

Château Trians est un domaine qui présente des vins bios, qui se déclinent dans les trois couleurs. Des vins de caractère qui offrent l’occasion de partager de bons moments, notamment en période estivale, ou d’offrir un cadeau élégant et de qualité.

La domaine du Château Trians est à retrouver par ici.