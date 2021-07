Jack Magnan en collaboration avec Viaghji Di Fonfon

Cet été, la marque de couvre-chefs Jack Magnan est à vos côtés et revient avec une nouvelle collaboration inédite !

Véritable histoire de famille, Jack Magnan est avant tout l’hommage d’un petit-fils à son grand-père. En mémoire à celui-ci, Axel Mulard, jeune entrepreneur se lance dans la mode en confectionnant des vêtements et des accessoires pour ses proches. Rapidement, ses créations dont les casquettes prennent de l’ampleur et une première collection au style streetwear voit le jour. Résolument innovante, cette marque 100% française ayant pour slogan “To be unique, Innovation First” se démarque par une vision unique de la mode. Alliant matériaux high-tech et savoir-faire de qualité, Jack Magnan répond à tous les besoins. Avec des collections pour toutes les saisons, pour toutes les utilités et pour tous les goûts, chaque modèle de couvre-chefs est disponible en édition limitée. Dans cette quête permanente d’unicité, Jack Magnan s’associe à Viaghji di Fonfon pour une collaboration hors du commun !

Situé au cœur du Vallon des Auffes et à côté de l’emblématique “Chez Fonfon”, Viaghji di Fonfon est le lieu incontournable des rendez-vous entre amis ! Face aux plus beaux couchers de soleil marseillais, ce restaurant à tapas accueille tous les amoureux de ce petit port toute l’année. Pour des soirées d’étés inoubliables Viaghji di Fonfon vous propose de déguster des spécialités corses ainsi que des plats du sud de la France et de la Provence. Faisant saliver vos papilles au gré des produits découverts par Fonfon durant ses voyages, chaque recette dévoile des couleurs et des saveurs uniques. Dans ce décor bucolique aux allures marine, la détente et le bonheur sont les maîtres mots. Du petit déjeuner au dîner, vous pouvez profiter pleinement du soleil méditerranéen sur la grande terrasse extérieure et toujours accompagné de votre casquette Jack Magnan !

Cette année pour votre plus grand plaisir et parce qu’un bon repas au soleil ne va pas sans une bonne casquette, les deux entités marseillaises s’allient jusqu’au mois d’octobre. Pour l’occasion tous les serveurs de Viaghji di Fonfon porteront les incontournables casquettes Jack Magnan afin de vous présenter la collaboration ! Et parce qu’on n’est pas à l’abris d’un coup de coeur inopiné, elles sont disponibles à la vente directement sur place ! Pour les plus férus et les plus chanceux, un jeu concours sera également proposé sur la page Instagram Viadhji di Fonfon : https://www.instagram.com/viaghjidifonfon/. Participez et tentez de gagner la casquette de votre choix !

Afin de découvrir plus en détails la marque Jack Magnan et suivre toute son actualité, retrouvez la sur Instagram : https://www.instagram.com/jackmagnan/.