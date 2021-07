Ici tout commence sur TF1 : rencontre avec Terence Telle au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Les téléspectateurs de TF1 connaissent bien Terence Telle. Il a participé à la neuvième saison de Danse avec les stars aux côtés de la danseuse Fauve Hautot. Cela va faire bientôt un an qu’il incarne Gaetan Rivière, le prof de sport de l’Institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Il vient de participer à Fort Boyard sur France 2. Nous avons eu la chance de le rencontrer à Monaco lors du dernier Festival de Télévision. Il était accompagné de plusieurs comédiens d’Ici tout commence : Catherine Marchal, Aurélie Pons, Julie Sassoust et Clément Rémiens.

France Net Infos : Ici tout commence cartonne sur TF1. Comment vous-êtes vous retrouvé au casting de la série ?

Terence Telle : Il y a trois ans, j’ai participé à Danse avec les Stars, ce qui m’a aidé à entrer dans l’équipe de TF1. J’étais mannequin mais pas comédien. J’ai dû donc prendre des cours et j’ai eu mon premier rôle dans un téléfilm qui s’appelait « Trop jeune pour moi ». A partir de là, tout s’est enchaîné : Tf1 a apprécié ma prestation dans ce programme et m’a proposé un casting au départ pour Demain nous appartient. Puis tout ça s’est transformé et on m’a proposé de passer un casting pour le rôle de Gaetan Rivière dans le spin off de DNA. Lorsque je suis arrivé à l’audition, j’étais épuisé ; je rentrais de La Réunion et j’avais passé la nuit dans l’avion. J’étais persuadé que j’avais raté l’audition et j’avais même demandé à mon agent de pouvoir la repasser mais il m’a répondu que c’était inutile car j’étais pris !

France Net Infos : Que nous réserve votre personnage pour cet été ?

Terence Telle : Depuis le début, Gaetan fait un peu le yo-yo ! Parfois, il est là, parfois il n’est pas là. Pendant l’été, on va le voir beaucoup plus car plusieurs intrigues vont tourner autour de lui, notamment avec ses sœurs, avec Noémie qui traverse des moments difficiles. Il va y avoir aussi de belles surprises pour Gaetan et pour la famille Rivière…Mais je n’en dis pas plus !

France Net Infos : Gaetan est très protecteur avec ses sœurs. Etes-vous aussi comme cela avec votre famille ?

Terence Telle : Ah oui, je suis très famille ! Sur ce point, Gaetan me ressemble complètement. Je pourrais me battre pour protéger mes sœurs et mon frère.

France Net Infos : Vous auriez aimé être prof de sport dans la vie ?

Terence Telle : Ah non ! J’ai été animateur pendant trois ou quatre ans pour gagner un peu d’argent l’été mais je n’ai plus envie de recommencer ! Je ne garde plus les enfants des autres…Je préfère être acteur ! Je suis tellement heureux de ce que je fais… J’adore travailler !

France Net Infos : Quelles relations avez-vous avec les autres comédiens d’Ici tout commence ?

Terence Telle : Au début, on vivait presque tous au même endroit donc on se voyait très souvent, même le soir, après le tournage. Je suis très proche des comédiennes qui jouent mes sœurs et je connaissais déjà Clément Rémiens depuis l’aventure de Danse avec les stars. C’est une très bonne équipe de jeunes ! J’ai aussi la chance de côtoyer Catherine Marchal et Bruno Putzulu, qui sont de grands acteurs. Ils m’apportent beaucoup de choses à moi qui n’ai pas beaucoup d’expérience.

France Net Infos : Quels sont vos projets ?

Terence Telle : J’aime bien les réseaux sociaux et j’essaye de faire des vidéos sur Instagram et TikTok. J’ai joué dans « A tes côtés » avec Jarry qui va être diffusé dans les prochains mois sur TF1. J’ai fait aussi un épisode de « Tropiques criminelles » et puis j’ai passé des auditions pour des rôles en anglais notamment.

France Net Infos : Et vous avez participé à Fort Boyard….

Terence Telle : Oui, c’était excellent ! Nabilla s’est cassé un ongle… C’était intéressant à voir ! J’ai rencontré le père Fourras pour la première fois. C’était une équipe sympa et une belle expérience. On a participé à l’émission pour l’association « 100 murs », qui aide à la réinsertion des anciens détenus notamment. On a récolté une belle somme d’argent !

France Net Infos : Vous avez participé à Danse avec les Stars. Parmi les comédiens d’Ici tout commence, qui verriez-vous bien dans l’émission ?

Terence Telle : Aurélie Pons danse bien ! J’aimerais bien voir Catherine Marchal mais je ne pense pas qu’elle soit d’accord. C’est une expérience qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie et je pense que ceux qui refusent n’ont pas conscience de l’investissement, de la pression. On en sort vraiment grandi ! Chaque fois que j’étais en face à face, ma mère était tellement stressée qu’elle en était malade !