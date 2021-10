Blue au pays des songes – Le retour d’Aveugle

Le retour d’Aveugle est le troisième et dernier tome de la série fantastique et poétique Blue au pays des songes. Une bande dessinée de Davide Tosello, parue aux éditions Vents d’ouest, en septembre 2021, qui vient conclure cette aventure émouvante, entre douceur et ténèbres.

Blue pense à ces choses qu’on utilise une fois et dont on ne sait jamais, ce qui leur arrivera par la suite. Que devient la bouteille d’eau, lorsqu’on la jette, ou le tube de dentifrice, lorsqu’on le termine… Il faudrait que l’on commence à se demander ce que deviennent tous ces déchets, une fois utilisés ! Ainsi sur une étendue d’eau, pleine de bouteilles en plastique, dans une barque, Blue est réveillée par l’impact d’une d’entre elles, sur la coque. Elle se redresse, se demande ce qui se passe et se rappelle. Elle regarde autour d’elle l’eau pleine de déchets. En se retournant, elle constate que son amie la baleine a bien grandi. Le récipient, dans lequel elle est, est en train de se fendre. Puis, elle repense à son voyage, elle sait qu’elle doit aller au bout de la rivière pour trouver un type qui connaît un type, qui connaît un type qui pourra l’aider à arrêter la forêt noire.

La quête de Blue se poursuit, dans une aventure palpitante, avec toujours des moments posés et des instants avec plus d’action. Le rythme est plaisant, entre douceur et ténèbres, l’univers reste fascinant, aussi beau qu’inquiétant. Le rêve et l’enfance, l’imaginaire, sont toujours très présents dans cet album, qui se dévoile aussi plus écologique, avec des thèmes abordés comme le devenir des déchets, une seconde vie pour certains déchets, ou encore le respect de la nature et de la Terre. Des thèmes comme prendre le temps dédié aux autres, les peurs, l’amour ou encore le deuil, sont très présents et profonds, faisant aussi de cette bande dessinée une force. Ainsi le récit dévoile plein de choses, sans jamais se perdre, faisant de cette quête une aventure touchante, émouvante, surprenante, entre douceur et ténèbres, beauté et immondices, avec de la poésie et des émotions. Le dessin est toujours aussi sensible et doux, avec un trait rond et fin, élancé et fluide, offrant un univers graphique beau, coloré et subtil.

Le retour d’Aveugle est le troisième et dernier tome de Blue au pays des songes, des éditions Vents d’ouest, un album touchant, émouvant, fort et beau, délivrant des messages d’actualité saisissants, tout en subtilité et poésie, à travers un univers baroque et féerique.