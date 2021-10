Le petit guide des jeunes écolos pour faire les bons choix au quotidien

Le petit guide des jeunes écolos est un ouvrage d’Alice Durand, paru en septembre 2021, aux éditions Delachaux et Niestlé jeunesse, qui propose aux enfants de se mobiliser pour l’environnement, de prendre des décisions alignées sur leurs convictions écologiques.

C’est par la présentation du label Yliga que débute l’ouvrage, une initiation portée par plusieurs maisons d’édition, souhaitant que les livres servent la planète sans l’abîmer. Puis, un sommaire présente les différentes parties à retrouver, en commençant par une introduction très complète, le changement climatique, les modes de consommation, l’énergie, la biodiversité, les déchets et le recyclage, les ressources de la Terre et une conclusion. Des annexes viennent compléter le livre, avec les associations et organismes qui peuvent venir en aide aux enfants, ou encore les sites internet où trouver des informations complémentaires.

Le péril de l’environnement est dû à plusieurs causes, comme le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité, ou encore la mer de plastique, pour n’en citer que les plus importants. La tendance actuelle et la mobilisation de personnes pour diminuer, à petite échelle, la pression de l’être humain sur l’environnement se font de plus en plus entendre. Pour cela, le guide propose aux enfants des informations, des présentations, des comparaisons, pour pouvoir les inviter à suivre le meilleur chemin, afin de sauvegarder l’environnement. Des choses à éviter et d’autres à privilégier sont listées, pour plusieurs situations, afin de pouvoir faire la part des choses et les meilleurs choix, pour la planète, mais aussi pour les êtres humains et pour soi. De nombreuses questions trouvent des réponses, dans le livre riche et plaisant à découvrir. Le guide est curieux et intéressant, assez captivant, avec plusieurs encadrés, des listes, des comparaisons et des illustrations amusantes, qui accompagnent parfaitement l’ouvrage.

Le petit guide des jeunes écolos est un ouvrage riche et intéressant, des éditions Delachaux et Niestlé jeunesse, qui propose de répondre à beaucoup de questions que peuvent se poser les enfants, mais aussi à les guider vers les bons choix à faire au quotidien, pour sauvegarder la planète.