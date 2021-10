Shaolin – Le chant de la montagne

Le chant de la montagne est le deuxième tome de la trilogie Shaolin, paru aux éditions Soleil, en septembre 2021. Une bande dessinée de Jean-François Di Giorgio et Looky, qui présente la suite des aventures fantastiques du jeune élu Nuage Blanc.

En montagne, un groupe avance difficilement dans la neige qui n’arrête pas de tomber. Un homme s’arrête et regarde devant lui, l’air stupéfait. Un éboulis leur bloque le passage. Un autre homme se demande si c’est accidentel ou criminel. Un troisième ne sait quoi penser, mais il est sûr qu’il leur faut rebrousser chemin. Aussi, il fait demi-tour aussitôt, pour redescendre vers la plaine. Puis, il pointe un autre corridor, où un passage est peut-être possible. Sur un yak, un vieil homme espère que les paroles de l’homme soient justes. Avant de se remettre en route, il feinte une envie pressante. Mais au lieu de cela, avec l’aide de sa bague, il émet un signal vers un comparse caché dans la montagne. Ailleurs, le même jour, une jeune femme pénètre dans un temple bien gardé. Elle coupe la gorge d’un garde, avant de rentrer dans un bâtiment, où elle s’apprête à voler un objet précieux.

Différents éléments continuent à se mettre en place, dans la première partie de ce nouveau tome, avant de retrouver Nuage Blanc, au monastère des Trois Royaumes. Le jeune garçon doit faire ses preuves et passer une épreuve avant de devenir le candidat pour une périlleuse quête. Le début d’une aventure fantastique et dangereuse, s’annonce pour Nuage Blanc, qui va être accompagné de la belle et redoutable Yuki. L’intrigue s’annonce plus rythmée et plaisante, avec les pouvoirs du jeune héros qui se déclare, une sombre guerre qui s’annonce, et un voyage épique qui se profile. La bande dessinée et la suite promettent d’être épique, avec des éléments et personnages qui se mettent en place, supposant une aventure chaotique. Le dessin est moderne, vif, plaisant, offrant quelques belles scènes d’action à découvrir.

Le chant de la montagne est le deuxième tome de Shaolin, des éditions Soleil, qui présente une aventure fantastique, dans une Chine médiévale fantasmée, entre action, magie, combats et sombre guerre qui se prépare…