A petits petons – Les trois chatons

Les trois chatons est un nouvel album de la collection A petits petons, des éditions Didier jeunesse, paru en septembre 2021. Un conte malicieux, de Muriel Bloch et Clémence Monnet, plein de tendresse, qui présente trois chatons adorables et coquins.

Il était une fois une maman chat qui avait trois chatons, un noir, un gris et un blanc. Les trois petits chats aiment le charivari. Maman chat, très fatiguée, s’endort. Les chatons qui s’ennuient, regardent une souris passée sous leur nez. Les trois chatons veulent l’attraper, mais la souris court vite et s’enfuit dans la cuisine. La souris se cache dans un pot de farine. D’un bond, les trois petits chatons sautent dans la farine et en ressortent tous les trois tous blancs ! La souris, quant à elle, couine dans la cuisine. Les petits chats retournent auprès de leur maman, ils miaulent pour la réveiller. La maman chat s’étonne en ouvrant un œil, elles se demandent qui sont ces chatons tous blancs.

Le conte est malicieux, avec des répétitions qui plairont aux jeunes lecteurs, et apportent un rythme certain à la lecture. L’histoire est tendre, présentant des chatons et leur maman, des animaux que les enfants affectionnent particulièrement, et amusante, avec ses petits chats qui vont à droite et à gauche et qui embêtent leur maman. Les petits chats s’amusent et s’aventurent, comme pourraient le faire les enfants, faisant quelques douces bêtises, et en embêtant leur maman qui ne les reconnaît pas. Douceur et légèreté sont à retrouver dans cet album plaisant et rythmé, comme une ritournelle. Le texte est plaisant et adapté aux jeunes lecteurs, avec des phrases courtes, peu de dialogues et une histoire pas trop longue. Le dessin est tout aussi charmant, avec des chats expressifs, un trait rond et un univers doucement coloré.

Les trois chatons est un album plein de tendresse et de malice, paru aux éditions Didier jeunesse, qui présente trois petits chats aventureux, qui s’amusent en attendant que leur maman se repose, partant à l’aventure, découvrant le monde qui les entoure.