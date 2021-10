Quelles sont les casinos qui utilisent la cryptomonnaie

Les cryptocasinos connaissent un franc succès ces dernières années. Cela est dû au fait que ces établissements de jeu d’argent en ligne intègrent dans leur moyen de paiement des devises virtuelles. Il est remarqué que l’utilisation de ces monnaies numériques offre de multiples avantages aux utilisateurs, notamment l’anonymat des transactions financières. Voici quelques casinos utilisant la cryptomonnaie, comme moyen de paiement.

Rouge Casino

Rouge casino a vu le jour en 2020 et est destiné aux joueurs de certains pays de l’Union européenne, notamment la France. Prenez du plaisir à jouer tout en gardant l’anonymat de vos transactions financières. En fait, Rouge Casino opère sous la licence Curaçao. Son interface de jeu contient un millier de jeux d’argent comme le blackjack, les machines à sous, les roulettes, etc. Elle utilise plusieurs devises virtuelles pour effectuer les transactions tels que le Bitcoin, Eutherum et autres. Découvrez une liste de casino crypto plus complète ici.

Les codes bonus de Rouge Casino

Les offres promotionnelles de Rouge Casino sont souvent quotidiennes. Ainsi, que vous soyez un nouveau joueur ou un ancien, vous avez la possibilité de recevoir des valeurs sur votre dépôt. Si par exemple vous êtes un nouveau joueur, le casino vous octroie un code bonus pouvant valoir jusqu’à 5 000 euros. En réalité, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme en tant que nouveau, vous recevez 400 % de bonus. Cela peut s’évaluer jusqu’à 2000 euros.

En dehors de cela, vous bénéficiez de 100 % de 5 autres bonus de recharge pouvant s’évaluer à 600 euros. Le plaisir de jouer ne s’arrête pas là. Les joueurs peuvent profiter d’autres offres promotionnelles comme les tombolas et les tirages. Par ailleurs, l’établissement de jeu d’argent en ligne fournit des informations quotidiennes sur ces différentes promotions dans sa section Mes coupons.

Les Casinos Extra et Lucky31

Extra casino est créé depuis 2013 et opère sous la même licence que Rouge Casino. Destiné aux joueurs français et d’autres membres des pays européens, cet établissement de jeu d’argent contient plus de 1 000 jeux. Plusieurs cryptomonnaies sont acceptées en guise de moyen de paiement sur le casino. Ainsi, par l’intermédiaire d’un portefeuille Bitcoin, les joueurs peuvent effectuer des dépôts.

Toutefois, il convient de savoir que les fonds sont ensuite convertis en devise locale sur le compte principal du joueur. Selon la convenance du joueur, cette opération peut être faite en euro, en dollar ou en livres sterling. Avant de vous inscrire sur une plateforme cryptocasino, renseignez-vous sur la place de la cryptomonnaie en France. Le but est de vous assurer de l’effectivité de la conversion de ces monnaies en devise locale et de leur valeur actuelle.

Par ailleurs, Lucky31 Casino est créé en 2012 et fonctionne sous la licence Curaçao. Cette plateforme accepte comme moyen de paiement le bitcoin. Elle opère dans plusieurs pays européens et dispose d’une large sélection de jeux. Si vous êtes un joueur qui désire effectuer des transactions rapides tout en gardant l’anonymat, cette plateforme de jeu d’argent vient alors à point nommé. En outre, si vous désirez convertir vos gains en monnaies locales, retenez que le site dispose aussi de cette fonctionnalité.