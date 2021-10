Après Pascal Comelade, Anton Newcombe et Emmanuelle Seigner, Peter Hook et Bertrand Belin, le duo de Perpignan collabore cette fois avec une figure de l’electro française Laurent Garnier.

Depuis leur tout premier album sorti en 2009, Lionel et Marie Limiñana recyclaient à leur manière l’héritage rock psychédélique laissé par The Brian Jonestown Massacre ou The Warcloks à grand renfort de guitares rock et basses lancinantes, le tout truffés d’effets spéciaux. Voilà que sur « De Pelicula » (2021), les machines et les beats electro prennent le pas sur les guitares électriques et créent un nouvel univers electro rock, toujours aussi mystique et envoutant. Ce n’est pas la première fois qu’un DJ s’acoquine avec un groupe rock. On se souvient de l’album “Screamadelica” du groupe britannique Primal Scream produit par le DJ electro Andy Weatherall. Le projet Liminanas / Garnier s’inscrit dans cette continuité electro psychédélique avec des titres à l’image de cette pochette rétro futuriste. Un album concept qui a l’allure de road trip et mets en scène l’histoire de deux amants : Saul et Juliette. L’atmosphère ambiante, un mix boucles, beats et bidouillages électroniques aux sons futuristes élaborés par Laurent Garnier et de guitares fuzz pour les Limiñanas rappelle l’univers de True Romance de Tony Scott et Quentin Tarantino. Les Liminanas travaillent à la manière des musiciens des 70’s. Ils sont plus préoccupés par la création d’une belle toile sonore dans la lignée des concepts albums que faisaient autrefois les Beatles, Zappa, Pink Floyd, que par la course au tube. Ici vous ne trouverez pas de refrains à chanter sous la douche, mais vous serez sous le charme d’une superbe cathédrale sonore aux guitares aiguisées, mordantes évoluant au milieu de synthétiseurs, samples, compresseurs et autres rack d’effets . D’entrée « Saul » nous entraîne dans un monde rétro futuriste 80’s avec des voix parlées sur fond de rythmiques saccadées. Sur «Je Rentrais Par Le Bois…BB » là encore dominé par une basse batterie groovy, le duo devenu trio le temps de l’album nous attire doucement vers un électro rock moderne avec des superpositions savamment alambiquées. Notre curiosité monte d’un cran sur « Que calor » titre fort où l’héritage electro , la guitare fuzz et la basse ronronnent derrière une boite à rythme ensorceleuse qui semble tourner en boucle comme un vinyle rayé. Le détonnant « Promenade Oblique » est bâti sur une rythmiques basse batterie des plus folles. « Tu Tournes En Boucle » est une bonne bouffée d’oxygène avec ses atmosphères festives et aériennes dotées d’une bonne dose de psychédélisme. «Steeplechase » est un titre attrape cœurs aux guitares déchirantes, truffées d’effets sonores. Voilà un morceau entêtant qui rappelle les grandes heures des Stones Roses, Primal Scream avec ce clavier hypnotisant qui s’emballe derrière la pulse de boite à rythme. Un titre dont ne se lasse pas. Un titre que l’on écoute en boucle, encore et encore. L’album s’achève sur le magistral « Au Début C’était Le Début » avec la voix poignante Bertrand Belin qui renvoie à Bashung. La production subtile fourmille de mille et une trouvailles dans le mix, comme par exemple ces effets panoramique qui contribuent à susciter l’émotion chez l’auditeur. On a hâte de voir en live à quoi ressemble ce bel équilibre.

Jean-Christophe Mary

Limiñanas/Garnier De Película Because Music

Saul

Je Rentrais Par Le Bois… Bb

Juliette Dans La Caravane

Que Calor !

Promenade Oblique

Tu Tournes En Boucle

Steeplechase

Juliette

Ne Gâche Pas L’aventure

Au Début C’était Le Début (Ft. Bertrand Belin)

Saul S’est Fait Planter