Carnaval de Nice 2022

Cette année le Carnaval renait de ses cendres. Le public était au rendez vous, impatient de renouer avec la tradition des Grands Carnavals. La météo avait décidé aussi d’être clémente et c’est sous le soleil que les manifestations se sont déroulées.

L’édition 2022 sur le thème du “Roi des animaux” voulait marqué le coup avec beaucoup de nouveautés. Durant 2 semaines c’est le Corso Carnavalesque Illuminé qui a alterné avec la bataille de Fleurs.

Le Corso Carnavalesque c’est le défilé de 17 chars accompagnés de grosses têtes burlesques, de troupes de musique et d’arts de rue. Le soir venu, c’est une explosion de couleurs, de lumières et d’effets spéciaux qui illumine le cœur de Nice.

LA BATAILLE DE FLEURS 16 chars décorés de compositions florales forment un cortège élégant, où personnages aux costumes extraordinaires, musiques, senteurs et couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux ! Un spectacle unique au monde

Pour la première fois les deux évènement ont défilé ensemble pour une grande soirée de gala.

A noter que parmi les nouveautés :

L’EXPOSITION DE CHARS Le public pourra profiter gratuitement de l’exposition de quelques chars disposés en ville

Une coulée fleurie sera installée au milieu de la Place Masséna. Symbole du patrimoine niçois, les fleurs reprennent une place essentielle dans le Carnaval de Nice en cette période où le Mimosas est la fleur reine de la région.

UN CARNAVAL ÉTRANGER À L’HONNEUR Nous accueillerons pour la première fois un Carnaval étranger, le Carnaval belge « Les Gilles de la Louvière ». Cette grande troupe s’est produite à Nice avec ses immenses chapeaux, ses costumes colorés, sa musique, ses sabots et grelots. C’est une cinquantaine de Gilles qui ont été à l’honneur durant les 3 premiers jours du Carnaval

L association qui était très honoré de cet accueil a remis au maire Mr Estrosi un mini Gilles de la Louvière en souvenir de cet échange.

Comme chaque année un grand nombre de groupe Brésilien, Italien, Bulgare animent le corso entre le passage de chaque char.

Ce fût un grand et beau spectacle, la foule était heureuse de pouvoir partager en famille cette grande fête populaire qui marque un retour à l ‘avant COVID et une bouffée d’oxygène après 2 années de privation de loisirs. Ca fait du bien de revoir des sourire et de la joie de vivre. Finalement le bonheur c’est pas plus simple que ça.

Le Carnaval de Nice 2023 aura pour thème “les Trésors du Monde“

Revivez l’édition 2022 en images