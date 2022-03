Quelle est la différence entre un PC gamer et un PC classique

L’expression PC Gamer semble être omniprésente dans la conscience collective des adeptes du High-tech. Presque tout le monde vivant dans la culture geek et le monde de la technologie ont pu cantonner à cette expression plus d’une fois. Performance augmentée, expérience , mémoire spacieuse ou encore graphisme réaliste – tout semble dire que le PC Gamer est l’évolution ultime du PC classique. Mais qu’est-ce qui distingue réellement le PC Gamer du PC classique ? Ne partez pas plus loin, nous allons le découvrir ensemble dans cet article. Nous allons vous emmener dans l’univers du High-tech et des composantes électroniques dernier cri pour vraiment faire la différence entre un PC gamer et un PC classique.



Que choisir entre PC gamer et PC classique ?



Le monde du High-tech regorge de composants informatiques très avancés. Le PC Gamer se démarque du lot avec ses performances optimales pour le GamePlay. Beaucoup d’intéressés ne cessent d’investir dans cette direction.Est-il vraiment intéressant d’opter pour un PC Gaming si l’on est accros aux jeux vidéo ? Découvrez sans plus attendre la différence entre un PC gamer et un PC classique et jugez par vous-même vos préférences.



Différence sur la carte graphique



Le PC gamer est principalement utilisé pour offrir une expérience gaming satisfaisante à l’écran aux adeptes du jeu vidéo, que ce soit un huawei écran pc ou autre. Pour cela,il doit être muni d’un processeur graphique dernier cri capable de supporter les graphismes et cinématiques hyperréalistes des jeux vidéo. En effet, la carte graphique est le Saint Graal des performances des PC Gaming. Contrairement aux PC classiques qui se contentent d’une carte graphique de performance moyenne.



Effectivement, les PC classiques ne requièrent pas forcément de telles puissances graphiques étant donné leur utilisation à des fins professionnelles. Dans les plus extrêmes des cas, un PC classique est utilisé pour coder, pour effectuer des plans d’autocadou pour des calculs mathématiques complexes sur Matlab. Ces logiciels ne requièrent pas forcément des puissances graphiques exceptionnelles exceptées les streamers et les professionnels de l’image et de la vidéo. Mais quand bien même, leur processeur graphique n’est pas semblable à celui des PC Gaming.



Différence sur le système de refroidissement



Il est important de noter que tout ordinateur aussi bien portable que de bureau doit être muni d’un système de refroidissement afin d’avoir une performance optimale du PC. En effet, chaque PC est sujet à une surchauffe passagère ou permanente des composants électroniques. Pour les PC Classiques, le refroidissement des matériels informatiques de l’Unité Centrale est réalisé grâce à un système intégré qui s’active lorsque la température de l’un des composants est très élevée. La mémoire vive comme par exemple est munie de dissipateur énergétique qui consiste à diminuer la tâche de la RAM en cas de surchauffe. Pour le processeur, un ventilateur intégré s’active automatiquement pour refroidir graduellement le PC.

Pour le PC Gaming, c’est encore plus complexe et sophistiqué. En effet, le PC Gaming est plus sujet à de surchauffe due à une exposition prolongée du processeur et des matériels informatiques à de longues heures de calcul informatique. De simples ventilateurs intégrés ne suffisent plus à maintenir la performance optimale du PC Gaming. Un système de refroidissement à eau est utilisé pour diminuer considérablement la température des CPU et des GPU. Un liquide est injecté dans le dissipateur du processeur pour absorber les chaleurs émanées.

Cette chaleur est ensuite évacuée dans les airs par le biais du radiateur.



Différence sur le système audio



Pour un PC Gaming, le son joue un rôle prépondérant sur la qualité de l’expérience. Le système audio va de pair avec la carte graphique pour offrir une expérience immersive satisfaisante. En effet, un graphisme réaliste sans effets sonores 4K est incomplet et pourrait altérer cette expérience unique.L’enceinte sonore des PC classiques au contraire ne nécessite pas de système sonore sophistiqué.Bien que les PC classiques soient convoités pour lancer divers logiciels ayant des fonctionnalités différentes, il est rare de voir des PC de bureau muni d’enceinte sonores haut de gamme.



Cependant, des PC customisés accompagnés de système audio très sophistiqué sont utilisés par les professionnels du son effectuant des enregistrements et des éditions audio.En somme, la carte graphique dicte le plus la différence entre un PC Gaming et le PC classique.Malgré les performances à couper le souffle du PC Gaming, il est spécialement conçu pour donner le maximum d’expériences immersives aux gamers. Seulement, il faut savoir allier moniteur et UC Gaming