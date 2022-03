Hurlevent – La nuit des chasseurs

La nuit des chasseurs est le premier tome d’une nouvelle série d’héroïc fantasy, des éditions Delcourt, intitulé Hurlevent. Une bande dessinée de Fred Duval et Stéphane Créty, parue en janvier 2022, qui présente une aventure fantastique, avec une esthétique Renaissance, dans un univers étrange.

L’Hélios est un continent infernal, qui est cerné par des hautes montagnes et également constitué de steppes arides. Il est également le plus grand bagne au service de la cruauté des souverains des hautes terres depuis mille ans. C’est dans ce lieu qu’ont été parqués les derniers Orques, après les guerres qui les opposaient aux hommes. C’est ici que sont désormais déportés les voleurs, les indésirables et tous ceux qui déplaisent au Prince. On y construit un canal, un chantier plus ancien que la dynastie des Hurlevent, qui est un broyeur d’âmes, pour lequel des générations de prisonniers se sont échinés juste pour gagner le droit de survivre. Le canal est un ouvrage qui ne cherche rien d’autre que l’accès au plus précieux des trésors, l’eau. Il y a quelque puits sans envergure, les réserves d’Hélios sont dans les grands lacs d’altitude.

Sur les terres d’Hélios, Alceste de Hurlevent est un médecin banni depuis plusieurs années. Il tente d’aider et de sauver les Orques, les géants et les hommes, sur cette terre aride et hostile. Alors qu’il s’apprête à dire adieu à l’un de ses amis, il est appelé en urgence sur le chantier du canal où une éruption a eu lieu. Il y a de nombreux morts et blessés. Un phénomène étrange et inquiétant, car la lave reste en suspension dans l’air. Sur les lieux du drame, il va rencontrer, également, d’étranges chasseurs… Le récit est plaisant, bien posé, présentant cet univers hostile, les différentes races et les cohabitations, et les personnages principaux qui se mettent en place, pour l’intrigue à venir. La bande dessinée présente une histoire pleine de mystère et de choses à découvrir, intrigante de par l’univers suggéré et par l’intrigue pas tout à fait posée. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait moderne, fluide et dynamique, ainsi qu’un curieux bestiaire.

La nuit des chasseurs est le premier tome de la nouvelle série d’héroïc fantasy Hurlevent, des éditions Delcourt. Une trilogie à venir, avec cet univers fantastique, intrigant, curieux et parfois angoissant, avec une tension palpable et un lieu hostile.

