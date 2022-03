Meurtres sur les îles du Frioul sur France 3 le 12 mars : rencontre avec Francis Huster, Jérémy Banster et la réalisatrice Sylvie Ayme

Samedi 12 mars France 3 diffusera « Meurtres sur les îles du Frioul », réalisé par Sylvie Ayme, avec Francis Huster et Jérémy Banster. Un téléfilm de qualité dans lequel les deux comédiens interprètent un père et son fils, policiers, qui, malgré leurs désaccords, vont être amenés à se retrouver pour mener l’enquête sur l’assassinat d’un célèbre éditeur marseillais, retrouvé mort sur les îles du Frioul à l’occasion de la représentation théâtrale du Comte de Monte-Cristo.

En juin dernier, « Meurtres sur les îles du Frioul » avait été présenté en avant-première au Festival de Télévision de Monte-Carlo où il avait reçu un bel accueil. Francis Huster, Jérémy Banster ainsi que la réalisatrice Sylvie Ayme avaient fait le déplacement et étaient venus à la rencontre du public et de la presse. Nous avions eu la chance de les interviewer. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils nous avaient parlé du film mais aussi de Marseille, au cœur de cette intrigue policière.

Marseille, un magnifique décor

Sylvie Ayme, la réalisatrice est née à Marseille. Elle y a vécu vingt ans, jusqu’à ce qu’elle « monte » à Paris pour intégrer la FEMIS, la célèbre école de cinéma. Elle était donc ravie que le tournage ait lieu dans sa ville natale. Elle y avait déjà posé sa caméra en 1995 pour un court-métrage. Mais, là, c’était différent : elle avait à cœur de montrer « un Marseille moderne, dans une mixité positive ». Outre les îles du Frioul qui sont au cœur de l’intrigue puisque c’est là que le meurtre du célèbre éditeur a été commis, Marseille est filmée sous des angles différents. D’ailleurs, le film a été tourné pendant le confinement, ce qui a permis à toute l’équipe de s’imprégner encore mieux de cette ville aux multiples facettes. Bien plus qu’un décor, Marseille est un personnage à part entière.

Un duo incarné par Francis Huster et Jérémy Banster

Pour incarner ce père et ce fils, qui ne se sont pas vus depuis des années, Sylvie Ayme était entourée d’un magnifique duo formé par Francis Huster et Jérémy Banster (Julien Bastide dans la série de France 2 « Un si grand soleil »), tous deux à la fois metteurs en scène et comédiens. D’ailleurs, dans le film, il est question de théâtre et de littérature puisque le meurtre a lieu durant une représentation du Comte de Monte-Cristo. Francis Huster ne tarit pas d’éloges sur cet unitaire de France 3. « Le sujet est une nouvelle version du roman d’Alexandre Dumas. Ca demandait donc des moyens de tournage très forts et des lieux très surprenants. J’ai eu l’impression de ne pas du tout avoir entre les mains un scénario de la série « Meurtres à…. » mais d’avoir un film à la Melville ! Je suis fou de joie car c’est un beau film. »

Ce qui fait aussi et surtout la qualité de « Meurtres sur les îles du Frioul », c’est indéniablement le duo formé par ces deux comédiens de talent. Francis Huster reconnaît que pour que ce duo fonctionne, il fallait que tous les deux soient « comme dans un orchestre, au diapason de la réalisatrice ». Les deux hommes ont déjà réalisé des films. Ils étaient donc conscients du travail à effectuer. « On sait le besoin d’être bien entouré et d’avoir autour de soi des gens qui sont solidaires et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes sans vous remettre en question », ajoute Jérémy Banster. « Nous avons été deux bons soldats de Sylvie, dans le bon sens du terme. On a éprouvé un grand bonheur à jouer notre partition pour Sylvie qui savait le film qu’elle avait en tête. »

Les téléspectateurs de France 3 pourront le constater le 12 mars : ce duo fonctionne formidablement bien. Ce sont deux hommes, qui se sont éloignés l’un de l’autre depuis longtemps et ne parviennent plus à se parler car les drames de la vie les ont rendus durs. Francis Huster les définit comme « deux infects machos ». Sylvie Ayme salue le travail de ces deux comédiens « généreux et créatifs », dont elle a voulu prendre le côté masculin. « Avec des comédiens d’une telle puissance, il fallait faire un film puissant. Il fallait aussi que Marseille soit aussi sublime qu’eux et eux aussi sublimes que Marseille ! ».

« Meurtres sur les îles du Frioul » avec Francis Huster et Jérémy Banster sur France 3 le 12 Mars.