Culture Manga – Introduction à la BD Japonaise est un bel ouvrage des éditions Nouveau Monde Graphic, paru ce mois de novembre 2020. Un livre de référence accessible à tous, autour du manga, reflet d’une culture millénaire, qui puise sa source dans une tradition graphique exemplaire.

Un bel ouvrage, à rabats, qui après une introduction présente un sommaire très complet. Le manga et son histoire sont présentés comme un arbre, en commençant par les racines et l’arbre en lui-même, puis la branche, les fleurs par milliers et les autres branches. Enfin, la cinquième partie dévoile 100 chefs-d’œuvre du manga, disponibles en français.

Ainsi l’on découvre que le Japon est une civilisation de l’image, et que le manga est une partie de ce reflet d’une culture millénaire. L’histoire du manga et des illustrations japonaises sont détaillés, expliquant qu’ils évoquent plus particulièrement la manière spécifique de dessin, inventée par le peintre Katsushika Hokusai. Ainsi de suite l’histoire du graphisme et du manga sont définis à travers les quatre premières parties. Les exemples et les illustrations sont nombreux, pour venir éclairer et accompagner les explications et informations.

Le manga, un art à part, avec des styles composites, différents niveaux de lecture, et son influence internationale. Il est un des phénomènes majeurs de la culture populaire globalisée avec une introduction qui replace cet art asiatique et mondial. Le livre, bien que très complet et dense, fourmille des détails et d’informations, reste accessible à tous et saura plaire aux spécialistes, comme aux néophytes.

La cinquième partie est très enrichie, elle se présente un peu comme un guide, dévoilant les lectures incontournables, déclinés par genre. Les 100 meilleurs mangas parus en France, sont donc à découvrir dans ce livre fascinant et intéressant. Des coups de cœur, des mangas d’or sont à retrouver, au fil des pages, tout comme des grands classiques, que tous connaissent plus ou moins.

Culture Manga est un bel ouvrage, des éditions Nouveau Monde Graphic, très complet, qui revient sur toute l’histoire de cet art, reflet d’une culture millénaire. Un livre riche et intéressant, avec 100 chefs-d’œuvre incontournables et disponibles en français, qui présente un belle idée cadeau pour Noël.