Fidji – Ed. Delcourt

Fidji est un récit complet, de Jean-Luc Canno et Pierre-Denis goux, paru aux éditions Delcourt, fin avril 2024. Un roman graphique puissant et touchant, l’histoire d’une amitié entre deux potes, qui partent en virée, entre souvenirs, retrouvailles, rancœurs, changement de vie…

Sur une plage, deux jeunes garçons discutent. Sam explique à son copain qu’en face c’est les Fidji ! Vincent répond aussitôt que pas du tout ! Sam le garantit, alors Vincent éclate de rire. Il affirme que c’est n’importe quoi. Ils sont à Biarritz, donc s’ils partent tout droit, ils se retrouvent au Canada et pas aux Fidji ! Mais Vincent a l’impression que Sam est sérieux, pensant qu’il croit vraiment que les Fidji sont dans cette direction. Puis, il affirme que le problème c’est que cela n’est pas vrai et que c’est dans sa tête ! Sam réplique que si c’est dans sa tête c’est que c’est vrai pour lui. Vincent n’en revient pas, et comprend mieux pourquoi son copain a redoublé… Les deux copains se chamaillent et Sam finit par affirmer qu’un jour ils iront là-bas ! Quelques années plus tard, Vincent visite un appartement avec sa copine.

C’est une quête, un road trip entre copains, qui sont à découvrir ici. Un récit captivant et touchant, qui présente l’amitié entre Vincent et Sam. Depuis que Sam est parti aux Fidji, Vincent semble perdu. Il entraîne un passé pas simple, et tente de s’en sortir, avec sa copine Lucie et un boulot qui ne semble pas très captivant. Malgré cela, Vincent semble tirailler, mal à l’aise, alors lorsqu’il voit son pote débarqué, tout s’enchaîne… La bande dessinée, découpée en plusieurs chapitres, offre un récit maîtrisé et captivant. Une histoire d’amitié, de passé, de souvenirs, de rencontres, de bêtises, de chance et de paix intérieure. Une quête d’un sens à la vie, de règlement de comptes, pour avoir la force de passer à autre chose et de construire sa vie, accéder à la paix. Au-delà du road trip rythmé, ce sont des sujets plus profonds et sensibles qui sont abordés.

Fidji est un récit complet touchant, au graphisme saisissant, des éditions Delcourt. Une virée entre potes, des frangins de cœur, qui se retrouvent, pour le meilleur et pour le pire, entre retrouvailles, souvenirs, bêtises, règlements de comptes, choix de vie…