Edgar fait un vœu – Marcel et Joachim

« Edgar fait un vœu » est un livre jeunesse à découvrir aux Editions Marcel et Joachim. Raconté par Caroline Bruce et illustré par la talentueuse Ingela P. Arrhenius, les enfants vont découvrir un singe adorable qui, bien décidé à faire pousser sa plante, se rend en Italie pour faire un vœu dans l’espoir de la voir s’épanouir à son retour.

« Edgar fait un vœu » – Quelques mots sur l’histoire

Edgar est un singe adorable déterminé à faire pousser sa plante. En effet, depuis qu’il a planté sa graine, rien ne se passe. Déçu, il discute avec son amie Fiona qui le convainc de se rendre en Italie pour jeter une pièce dans l’une des fontaines magiques, et voir ainsi son rêve se réaliser. Sceptique, il décide de suivre ses conseils et se rend à Rome. Après un long voyage, il parcourt la ville à la recherche d’une de ces fameuses fontaines. Comme il ne la trouve pas, il flâne ; il mange au restaurant, se rend au musée. Puis il finit par trouver une fontaine et se décide à faire le vœu de voir sa plante pousser. Mais alors, que va-t-il se passer ? Est-ce que cela va fonctionner ? …

« Edgar fait un vœu » est également disponible sur Amazon.



Notre avis sur « Edgar fait un vœu »

Il suffira que les enfants observent la bouille d’Edgar pour avoir envie de découvrir ses aventures. Et on doit cela aux illustrations d’Ingela P Arrhenius qui réussit toujours à proposer d’adorables univers. Ici, tout est doux, la Bella Italia par excellence. Les décors sont certes enfantins mais suffisamment parlants pour que cela leur donne envie de découvrir l’une de ces fontaines magiques. Ce qui va sûrement les pousser à s’interroger sur le vœu qu’ils souhaiteraient voir se réaliser, et en discuter ainsi avec leurs parents. L’histoire en elle-même est tout aussi douce, en total accord avec l’ambiance générale du livre. Enfin, les enfants vont rapidement comprendre l’importance de croire en ses rêves, de s’écouter, et de ne pas hésiter à se lancer à l’aventure.

« Edgar fait un vœu » est le premier tome d’une nouvelle saga publiée aux Editions Marcel et Joachim. Nous sommes persuadés que les enfants seront pressés de découvrir le deuxième volet. Nous également !