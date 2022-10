Grand-Est : Pas de rabais sur la culture !

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a rencontré le mercredi 19 octobre dernier, les représentants syndicaux du spectacle vivant afin d’entendre leurs inquiétudes et de leur proposer des mesures à long terme. S’en suivra une série de rendez-vous de concertation autour des élus régionaux en charge de la Culture et des services régionaux concernés pour trouver, pour chacun, les meilleures solutions qui soient.

Après deux années de pandémie – dont les conséquences pour les professionnels de la Culture ont été brutales – la Région Grand Est a fait preuve d’un soutien sans faille en déployant de nombreuses mesures d’urgence pour ne laisser personne sur le bord du chemin et assurer à tous une stabilité financière (prêts en trésorerie, mesures d’activité partielle, reports de charges sociales et fiscales, fonds national de solidarité au profit des indépendants, fonds Résistance, déploiement d’outils digitaux, etc.).

Depuis 2018, le budget culturel régional est en évolution, passant de 21 millions d’euros en investissement à 29 millions d’euros en 2023. La promesse de campagne visant à accroître de 20% le soutien à la Culture en investissement a plus que doublé sur les deux dernières programmations budgétaires (+ 43 %). De plus, en 2023, la Région prévoit d’investir près de 41 millions d’euros pour assurer le fonctionnement des structures culturelles.

Dans un contexte national d’inflation, la Région ne baisse pas son soutien, elle garantit, bien au contraire, les subventions à hauteur de 90 % en fonctionnement. Les 10 % restants sont assurés par de l’investissement.

Aujourd’hui, la collectivité régionale souhaite accompagner les structures culturelles dans cette transition énergétique et trouver un nouvel équilibre avec elles. C’est pourquoi, elle mettra en œuvre un fonds doté d’au minimum 3 millions d’euros pour encourager la rénovation énergétique des lieux de Culture. Travaux d’isolation, changement des systèmes de chauffage, installation de projecteurs LED ou encore de panneaux photovoltaïques, pourront être financés par cette nouvelle aide pour, à terme, endiguer la hausse des coûts de l’énergie.

La Région, consciente des difficultés de ces acteurs, veut maintenir un climat propice aux échanges et aux réflexions afin de trouver des solutions ad hoc pour continuer à les soutenir et à financer leurs projets. Elle mettra notamment en place des conventions triennales pour leur offrir plus de sécurité et de visibilité et surtout de la souplesse en fonction de leurs projets d’équipements. En parallèle, le Grand Est prendra attache avec les entreprises du territoire pour les encourager à investir dans le mécénat culturel et favoriser une dynamique supplémentaire pour soutenir la Culture en Grand Est.

La Région Grand Est ne laissera pas tomber la Culture, elle est plus que jamais nécessaire dans la période difficile que nous connaissons. Elle est créatrice de cohésion, d’attractivité. Elle permet l’évasion et favorise l’imagination, elle est au cœur de nos vies.