Le festival Coul’Heures d’Automne continue jusqu’au 6 novembre à Antibes Juan-les-Pins

Initié par l’association Label Note, structure porteuse du Centre d’Art Urbain et Musical La sChOOL et du Festival Nuits Carrées d’Antibes, le Festival International d’art urbain Coul’Heures d’Automne se poursuit jusqu’au 6 novembre à Antibes Juan-les-Pins !

Un événement unique sur la Côte d’Azur

Cet événement unique sur le territoire azuréen a pour objectifs la valorisation de l’art urbain et l’implication des habitants dans un ensemble de processus créatifs permettant une autre vision de notre environnement et de la place de l’art dans l’espace public. Performances murales d’envergure, installations, ateliers participatifs, et rencontres vont traverser la ville d’Antibes Juan-les-Pins jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.

Plusieurs temps forts

Douze artistes du territoire azuréen vont être à l’oeuvre pour le renouvellement de l’exposition annuelle « ICI DES ARTISTES ONT FAIT LE MUR… » à la sChOOL et l’invasion des places fortes d’Antibes Juan-les-PIns pour la création d’oeuvres éphémères sur les incontournables COUL’BOX

Esplanade Jean Moulin Port Vauban : du 1er au 3 novembre avec Jean-Charles Romero et Free.

Place Charles Cros Les Semboules : du 31 octobre au 2 novembre avec Obs Art 86 et Aline Bernard et du 3 au 5 novembre avec Djiango et Maxime Caldironi.

La Pinède de Juan-les-Pins : du 2 au 4 novembre avec Annabelle Tattu et Deux 934

Les 1er et 2 novembre, il y aura le Festival de la Craie : deux jours seront consacrés à la craie, mardi 1er novembre de 14h à 17h Place Charles Cros-Les Semboules et mercredi 2 novembre de 14h à 17h Place des Martyrs de la Résistance.

Enfin, samedi 5 novembre, lors de la closing party « soirée blanche », l’artiste Jérémy Besset, à qui l’on doit l’emblématique fresque LIBERTE réalisée en 2020, invite des artistes de tous horizons à s’emparer de la mise en couleurs d’une scénographie globale du Centre d’Art Urbain et Musical La sChOOL. Des installations et surfaces de tous types et toutes tailles deviendront le théâtre de jeux pour pour la réalisation d’une œuvre collective unique, avec un Dj Set d’Otom.