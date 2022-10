Pitcairn – L’île des révoltés du Bounty, le deuxième tome

Nouvelle vie est le deuxième tome de la série Pitcairn, l’île des révoltés du Bounty, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Mark Eacersall, Sébastien Laurier et Gyula Németh, parue en octobre 2022, qui l’adaptation du récit-enquête La Bounty à Pitcairn.

15 janvier 1790, île de Pitcairn, les mutins du Bounty ont accosté sur une île. Ils avancent prudemment sur l’île, pour vérifier qu’elle ne soit pas habitée. Ils découvrent des ossements, mais pas âmes qui vivent. Ils y découvrent également des mûriers, une source d’eau, un point de vue… Le lendemain, il offre un sacrifice à la mer, et espère pouvoir vivre sur l’île. Ils sont désormais chez eux ! Les jours suivants, ils débarrassent le Bounty, vident les cales, pour tout transporter sur l’île, afin de pouvoir s’y installer. Animaux et caisses sont débarqués. Ils tentent de construire des abris rapidement. Chacun y va avec leurs superstitions, les croyances, pour savoir s’il est bon de rester sur l’île et de s’y installer. Cependant, le Bounty se vide petit à petit et le campement se construit au fur et à mesure des jours qui passent.

Le récit prend une nouvelle tournure, dans ce deuxième tome, proposant de découvrir les mutins qui trouvent une île, pour pouvoir s’installer. Une nouvelle vie qui commence, avec une communauté dont les membres ne sont pas toujours d’accord. Des règles vont devoir être fixées, mais surtout suivies… Ainsi, la bande dessinée offre une histoire qui se lit assez facilement, avec des personnages différents, qui vont devoir faire des choix, pour s’intégrer et être reconnus. Des tensions se font ressentir, avec le temps qui passent, les morts, les naissances, les envies, la vie qui se poursuit. La société idyllique est plus difficile à mettre en place qu’il n’y paraît ! Le dessin est toujours plaisant et dynamique, avec un découpage efficace. Le graphisme est un peu strict, jouant avec les ombres.

