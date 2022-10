Sortie du deuxième tome de la bande dessinée “La Tempête” aux éditions E.D.P Monaco

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex dévastait les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie et causaient la mort de plusieurs personnes. Un an après sortait une bande dessinée, « La Tempête », aux éditions monégasques EDP : une œuvre à la fois solidaire et mémoriale. Yvon Bertorello (scénariste de plusieurs bandes dessinées telles que « Notre-Dame de Paris, la nuit du feu », paru aux éditions Glénat) et Cédric Fernandez ( il a réalisé de nombreux albums dont « Saint-Exupéry , le seigneur des sables » et « Notre-Dame de Paris, la nuit du feu ») , les auteurs de la bande dessinée, avaient à cœur de retracer presque heure par heure le drame de la tempête Alex. Ils se sont appuyés sur de nombreux témoignages d’habitants, d’élus, de pompiers pour décrire le déroulement des événements mais aussi pour raconter le long travail de reconstruction qui a suivi.

« La Tempête » : un deuxième tome sur la reconstruction

Vendredi 28 octobre, à Nice, sur la terrasse de la Galerie Lympia, a été lancé le deuxième tome de « La Tempête », en présence d’Eric Ciotti, député et Président de la Commission des Finances du Département des Alpes-maritimes, de l’auteur Yvon Bertorello, du dessinateur Cédric Fernandez et de nombreuses personnalités. Si la première partie relatait, avec beaucoup de détails, presque heure par heure, le drame de cette tempête destructrice, ce deuxième volume, intitulé « Chronique d’une reconstruction », s’attache à montrer l’avancée des chantiers, l’engagement des élus mais aussi les initiatives associatives et privées. Dans son allocution, Eric Ciotti a insisté sur l’importance de ce « travail de mémoire que nous devons inlassablement conduire, en posant des mots, des images, des symboles sur ce chapitre noir mais qui fait désormais partie intégrante de notre histoire. »

Depuis mercredi 26 octobre, le tome 2 “La tempête Alex, chronique d’une reconstruction” est en vente dans les librairies françaises et monégasques au prix de 18,90 euros. Comme pour le premier tome, 5 euros seront reversés au Fonds départemental des Alpes-Maritimes en faveur des sinistrés de la tempête Alex.