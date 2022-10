Comment entretenir mon imprimante 3D

Les imprimantes 3D nécessitent un entretien régulier pour améliorer leurs performances et leur longévité. Découvrez les conseils pour un entretien optimal des imprimantes 3D.

L'impression 3D est une technologie relativement récente qui connaît un développement constant. Nous nous attendons à d'autres changements dans les futures technologies d'impression 3D. Ces nouvelles avancées impliquent également de payer des sommes considérables pour les machines. Mais les coûts ne s'arrêtent pas là, les imprimantes 3D exigent également un entretien fréquent qui peut entraîner des dépenses supplémentaires. Les directives suivantes peuvent vous aider à maintenir votre imprimante 3D en bon état au fil du temps.

Lubrifiez les pièces mobiles

Les imprimantes 3D comportent de nombreuses pièces mobiles qui doivent être graissées pour fonctionner correctement. Les rails et les tiges sont quelques-uns des composants essentiels que vous devez lubrifier pour éviter les arrêts. Mettez juste une goutte ou deux d’huile de couture sur les pièces. Vous pouvez également utiliser d’autres lubrifiants, mais assurez-vous qu’ils sont sans danger pour le plastique.

Nettoyez la plaque de construction

Beaucoup appliquent souvent de la colle sur la plaque de construction lorsqu’ils retirent les impressions 3D des imprimantes pour éviter qu’elles ne s’enroulent. Cela laisse généralement des particules ou des plastiques fondus collés sur la plaque de construction. Par conséquent, vous devez toujours nettoyer la plaque de construction après avoir retiré l’impression. Si vous ne nettoyez pas les surfaces, vous obtiendrez des produits de mauvaise qualité. Utilisez un chiffon propre imbibé d’eau chaude pour nettoyer la plaque de construction.

Serrez les vis de la poulie

Les poulies sont montées sur les axes X et Y, exposés à des mouvements et des vibrations constants. Les vis peuvent donc se desserrer avec le temps, ce qui entraîne des désalignements et nuit à la qualité de l’impression. Vous devez également vérifier régulièrement les vis des poulies et les resserrer. Les clés Allen sont les meilleurs outils pour ce genre de travail.

Maintenez la buse du filament propre

L’état de la buse à filament détermine la qualité d’impression de l’imprimante. Même les plus petites obstructions peuvent détériorer considérablement l’ensemble de la conception. L’une des façons les plus simples de savoir que votre buse est bouchée est de constater que le filament se détache avec un peu de courbure. Vous pouvez facilement essuyer les bouchons manuellement, mais la prudence est de mise pour ne pas endommager la buse.

Nettoyez l’extrudeuse

Le filament passe par les rouleaux avant d’entrer dans l’extrémité froide de l’extrudeuse. Certaines particules se détachent généralement du matériau qui traverse les rouleaux. Ces matériaux se collent sur les rouleaux, modifiant leur géométrie et entraînant des extrusions incorrectes. Une brosse à dents peut nettoyer efficacement les rouleaux pour faciliter le bon fonctionnement de l’extrudeuse et générer des impressions de haute qualité.

Mettez à jour le micrologiciel de l’imprimante 3D

Selon le modèle et la taille, les imprimantes 3D utilisent différents types de micrologiciels. Néanmoins, le micrologiciel nécessite également des mises à jour régulières pour fonctionner correctement. Un logiciel obsolète peut rapidement immobiliser l'imprimante ou limiter certaines fonctions essentielles. Selon le logiciel que vous utilisez, certains développeurs proposent des mises à jour gratuites, tandis que d'autres peuvent facturer une petite somme.

Remplacez les filtres et la surface de construction

Les filtres des imprimantes 3D s’encrassent également avec le temps, principalement en raison des déversements de filaments qui utilisent les machines. Cependant, l’accumulation d’humidité peut également avoir des répercussions sur les filtres. Les appareils disposent de ventilations pour le refroidissement, mais elles ne seront pas suffisantes. Il faut donc remplacer fréquemment les filtres pour éviter de tels problèmes. La zone de la surface de construction peut également présenter des rayures, ce qui a un impact sur l’aspect visuel global des impressions 3D. Envisagez de décoller les anciennes bandes et de les remplacer par de nouvelles pour préserver la surface de construction.

Les conseils ci-dessus peuvent vous aider à prendre soin de votre imprimante 3D au fil du temps, mais vous pouvez consulter un professionnel pour en savoir plus. Cela vous permettrait de créer des projets de la meilleure qualité possible et d’éviter des réparations coûteuses.