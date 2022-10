Timoté fait du ski – Ed. Gründ

Timoté fait du ski est une réédition de l’album, avec sa version pour écouter l’histoire, avec l’aide de l’application LIZZIE. Un livre, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru en octobre 2022, aux éditions Gründ, dans lequel les jeunes lecteurs vont retrouver avec plaisir, le jeune héros.

Papa demande à Timoté de se dépêcher. Il faut filer faire pipi avant de s’habiller, car le cours de ski commence à 10h. Timoté demande à Mimi si elle vient avec eux. Tanta Mimi est ravie de l’accompagner, et met des céréales dans sa poche. Maman dit à tout à l’heure à son petit lapin, en expliquant qu’elle viendra le rejoindre, avec Rose, à la fin de son cours de ski. En chemin, le petit lapin croise Maxou, qui a déjà mis ses skis. La monitrice, salut les enfants et explique qu’il faut mettre ses skis, pour monter sur le tapis. Tante Mimi aide Timoté à mettre ses skis, car il faut appuyer fort, avec les pieds.

Le récit est bien posé, expliquant avec beaucoup de détails, le cours de ski aux jeunes lecteurs, à travers l’expérience de Timoté. Ainsi les jeunes enfants retrouvent leur héros et explorent, en même temps, les vacances à la montagne et les cours de ski. Une nouvelle découverte, à l’approche de l’hiver et de prochaines vacances, qui pourra répondre à certaines questions et éviter les petites angoisses de l’inconnu. Le récit est dynamique, avec plusieurs personnages à retrouver et des dialogues. Le texte est adapté, offrant une nouvelle belle aventure du quotidien à découvrir. L’application gratuite LIZZIE, permet d’écouter l’histoire, en scannant le QR code, qui se trouve au début de l’ouvrage. A la fin du livre, des jeux sont à retrouver, pour jouer avec Timoté !

Timoté fait du ski est une réédition, du petit album, des éditions Gründ, avec le QR code, pour écouter l’histoire avec l’application LIZZIE. Une nouvelle découverte pour le petit lapin, que les enfants vont suivre avec curiosité, au cours de ski, pour apprendre à les mettre, à slalomer, à glisser…

