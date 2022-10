Les futurs de Liu Cixin – Proies et prédateurs

Proies et prédateurs est le sixième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2022. Une bande dessinée de JD Morvan et Yang WeiLin, adaptée du roman de science-fiction de Liu Cixin, qui invite au voyage, à la croisée de dimensions scientifiques, humanistes.

Sur le plateau d’Abyssinie, en Ethiopie, le futur rencontre le passé. Des fouilles révèlent une grande cité. Dans l’un des bâtiments, un homme découvre quelque chose d’incroyable. Les ruines qu’ils ont découvertes semblent antérieures à toutes les civilisations connues à ce jour. Ils ont mis à jour une sépulture, un tombeau royal, avec des humains momifiés, mais aussi des sortes de dinosaures ! Ils pensent alors que les humains et les dinosaures auraient pu vivre à la même époque… Alors que l’un d’eux s’apprête à descendre les escaliers, qui paraissent encore solides, ils sont attaqués par des fourmis rouges. Les petites bêtes, nombreuses, grimpent et grignotent tout ! Loin de là, à L’ONU, aux Etats-Unis, le secrétaire général reçoit un appel du général chargé de la surveillance militaire de l’espace. Ils ont détecté un objet non identifié qui file à grande vitesse vers la Terre.

L’histoire présentée est curieuse, avec ce cristal, perdu dans l’espace, qui annonce l’arrivée d’un dévoreur de planète, dans un siècle. L’humanité doit donc trouver un moyen d’en réchapper, d’ici ce temps-là. Puis, un reptile alien, va faire son apparition, plutôt violent, il va présenter une toute autre histoire liée à la Terre. Le récit offre beaucoup de questionnements et peu de réponses, laissant les lecteurs dans les tensions, de plus en plus palpables entre les aliens dinosaures et les humains. La bande dessinée est assez singulière, étonnante, offrant une fin inéluctable pour l’humanité, malgré les efforts d’un militaire, pour tenter de sauver le monde et riposter contre les aliens. Le dessin est parfois maladroit, pas toujours détaillé, sur le fond, néanmoins il reste efficace et dynamique.

Proies et prédateurs est un nouveau titre de la collection Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un récit curieux, de science-fiction, qui présente la fin de la Terre par un dévoreur, mais qui revient aussi sur les origines, l’humanité et sa relation avec des extraterrestres.

