L’atelier imaginaire – Des activités manuelles pour les enfants

L’atelier imaginaire est une marque française, qui propose des box créative, pour les enfants, et selon les évènements et fêtes de l’année. Des kits créatifs très complets, qui invitent également à découvrir le monde, à explorer, à comprendre… Pour les vacances de la Toussaint, France Net Infos a décidé de découvrir le kit créatif Dracula.

Dans une pochette, qui est rapide à arriver, les enfants, à partir de 6 ans, vont pouvoir retrouver le magazine et tous les éléments nécessaires pour créer une adorable chauve-souris. Un petit magazine intéressant et assez complet, pour les plus curieux, qui débute avec un édito et un sommaire, bien évidemment. Des infos, des actualités insolites et intéressantes sont à découvrir. Un dossier sur Dracula est à retrouver, pour en savoir plus sur les vampires. Puis, les explications, pour créer sa propre petite chauve-souris, sont données, étape par étape. D’autres informations, un coloriage et une page, pour le mois prochain, viennent compléter le petit ouvrage.

Le kit créatif se compose donc d’une fiche patron, de feutrine noire, de feutrine adhésive noire, de feutrine adhésive beige, d’un ballon noir, d’un cure-dent, d’un coupon de fourrure noire, de trois fils métalliques, d’un fil chenille noir et de coton de rembourrage, d’un sticker Halloween et d’un magazine. Il faudra en plus, une paire de ciseaux, d’une règle et de la colle, pour pouvoir réaliser la chauve-souris de Dracula. Les étapes sont bien détaillées, en pas à pas numérotés, afin que les enfants puissent un maximum se débrouiller seuls. Les explications sont claires, précises et adaptées aux jeunes lecteurs. Des illustrations accompagnent ces pas-à-pas, pour mieux visualiser ce qu’il y a à faire. Ainsi, il faudra préparer la feutrine, pour ensuite créer la tête, puis le corps, pour assembler tous ces éléments par la suite. Certaines étapes peuvent nécessiter l’aide d’un adulte, et pour cela un pictogramme est indiqué.

Le kit créatif de la chauve-souris de Dracula est intéressant et captivant, il plaît aux enfants qui seront ravis de créer leur propre petit animal pour Halloween, assez facilement et avec tout le matériel nécessaire. Les étapes sont bien détaillées, l’activité prend un peu de temps, elle occupera bien les enfants, qui seront contents, à la fin, d’assembler tous les éléments et de personnaliser leur chauve-souris, selon le choix des yeux et du nez ! Pour aller plus loin, le petit magazine est super intéressant, avec des infos, des actus, de la culture, ainsi que toutes les étapes nécessaires, pour être sûr de réussir sa chauve-souris en feutrine.

