Comment apprivoiser une grenouille ? est un album de Rudy Spiessert, paru aux éditions L’école des loisirs, en octobre 2022. Un livre plein d’humour, qui propose de suivre les aventures de Clément, qui suit les indications du livre, pour pouvoir capturer, dans un premier temps, une grenouille.

Le narrateur, le livre, demande au personnage son nom. Le jeune garçon répond qu’il s’appelle Clément. Le livre lui souhaite la bienvenue. Il suppose que ce dernier est ici, parce qu’il a dû lire le titre et qu’il a décidé d’apprivoiser une grenouille. Clément affirme qu’il veut une grenouille, pour l’emmener chez lui, et la garder dans un bocal. C’est son rêve le plus cher ! Le livre félicite Clément, expliquant que c’est une excellente idée, car les grenouilles sont des animaux de compagnie charmants et fidèles. Aussi, il s’apprête à donner les premières informations pour voir comment il faut s’y prendre pour s’en approcher et gagner leur confiance.

Le livre est curieux et captivant, avec cette narration intrigante et immersive, entre le livre et le personnage. Ainsi, les jeunes lecteurs suivent le jeune Clément, qui suit les indications du livre, pour pouvoir capturer une grenouille. Malheureusement, cela ne fonctionne pas vraiment, alors il va falloir suivre d’autres indications, pour pouvoir, par la suite, capturer le batracien. Mais pour cela, il faut aussi, avant, faire autre chose. C’est donc plein de péripéties qui attendent le petit héros ! L’aventure commence et se profile, avec ce jeune garçon courageux, qui suit, confiant, les indications du livre. Le récit est entraînant, curieux et original, il plaît aux enfants, qui s’immergent facilement dans cette aventure rocambolesque, qui revisite aussi, quelque peu, les contes classiques. Le dessin est plaisant, plutôt rond, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

Comment apprivoiser une grenouille ? est un drôle et bel album, des éditions L’école des loisirs, parfait pour Halloween ! Un livre plein d’humour, qui revisite les contes, à travers une narration curieuse et une aventure pleine de péripéties, de dangers et de rencontres.

