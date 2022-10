La Région Grand Est accélère la transition écologique des lycées

Face à l’urgence climatique et à la crise énergétique, la Région Grand Est a annoncé des moyens à la hauteur des enjeux : 450 millions d’euros sur 4 ans pour les lycées (2022-2026), dont 250 millions d’euros pour élargir le plan « Lycées Verts ». Ses objectifs : baisser de 40 % la consommation d’énergie des établissements d’ici 2030 et augmenter de 50 % le recours aux énergies renouvelables. Concrètement, il s’agit d’accélérer la transition énergétique et écologique au sein des lycées du Grand Est, en modernisant les systèmes de chauffage et de distribution d’énergie, en réalisant des actions autour de l’alimentation durable, de l’écomobilité ou encore de la qualité de l’air intérieur. Ces mesures s’ajoutent aux 21 millions d’euros supplémentaires prévus cette année sur le budget de la Région pour supporter l’explosion des prix de l’électricité et du gaz, avec un budget porté à 61 millions d’euros, et au premier plan « Lycées Verts » de 93 millions d’euros.

« Notre monde est en pleine mutation. Nous devons construire ensemble une société plus durable, avec des dépenses d’énergie réfléchies et maîtrisées pour préserver notre environnement et pour soulager le porte-monnaie des familles, mis à forte contribution ces derniers temps.

La première des économies, c’est l’écologie. Et cela passe aussi par nos lycées. Je souhaite que nos établissements soient exemplaires en matière de transition écologique. Avec notamment les plans « Lycées Verts » et « Lycée en transition », notre Collectivité redouble d’efforts pour réduire les consommations et diminuer les coûts dans un contexte de hausse des prix de l’énergie.

La Région accélère pour que le Grand Est soit l’incarnation d’un monde meilleur, durable et responsable ! », s’est exprimé Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.

Quelques chiffres clés sur les lycées durables en Grand Est

450 millions d’euros pour accélérer la transition énergétique des lycées du Grand Est.

Lycées Verts :

Plus de 250 millions d’euros investis dans la décarbonation des lycées du Grand Est.

Un vaste programme de modernisation des systèmes de chauffage :

– 60 millions d’euros à destination de 50 lycées,

– 12 millions d’euros pour raccorder 75 établissements aux réseaux de chaleur collectifs.

Lycées en transition :

– 6,85 millions d’euros pour 150 projets et actions menés par 118 établissements autour de l’alimentation durable, de l’écomobilité et de la qualité de l’air intérieur, dont 5,6 millions de dotation aux lycées pour accélérer leur transition écologique.

Lycées agricoles :

– 57 millions d’euros sur 10 ans consacrés à la transformation digitale et environnementale des 14 lycées agricoles publics du Grand Est. Un programme d’investissement hors normes qui concerne près de 15 000 élèves.

Pour en savoir plus , cliquez ici