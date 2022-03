Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) les 2 et 3 avril prochain en Grand Est

Mis à l’honneur par l’Institut National des Métiers d’Art, le Grand Est accueillera les Journées Européennes des Métiers d’Art, une occasion unique pour découvrir le travail des professionnels, artisans, créateurs mais aussi aller à la rencontre des enseignants et formateurs, qui, tout au long de l’année accompagnent les talents de demain. 150 ateliers ouverts, 60 expositions, près de 500 professionnels des métiers d’art accueilleront – en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne – les curieux, passionnés et familles du Grand Est !

Vitrine des ressources patrimoniales et historiques du Grand Est, les JEMA maintiennent et réinventent les savoir-faire. Elles témoignent d’une dynamique économique bien implantée au cœur de tout le territoire et sont l’opportunité de valoriser un programme de formation unique en France, tourné vers une vision actualisée de ces métiers plein d’avenir : la vannerie, la facture instrumentale, les arts textiles, les arts verriers. Aujourd’hui, plus de soixante lieux de formation sont proposés, attirant jeunes et adultes venus se former dans un territoire reconnu à l’international !

Thématique retenue pour cette seizième édition, « Nos mains à l’unisson » promeut l’humain, le faire-ensemble et l’européanité des gestes des métiers d’art. Ils incarnent une énergie universelle, des savoir-faire, des gestes, des connaissances transmises de main en main, de génération en génération. Cette thématique résonne tout particulièrement dans le Grand Est, région attachée à la transmission des savoirs et à la valorisation de ces métiers, pour que, demain, les jeunes générations puissent reprendre le flambeau.

Parmi les grands temps forts :

L’exposition nationale « Vivants ! » à découvrir en trois lieux pour sublimer les Métiers d’Art du Grand Est

A l’initiative de l’Institut National des Métiers d’Art, l’exposition sera présentée jusqu’au 20 mai dans les gares de Strasbourg, Nancy et Troyes, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions. Elle invitera à la rencontre de sept artisans du Grand Est, à travers une quarantaine de clichés, réalisés par une photographe technicienne , Aude Boissaye, co-fondatrice du Studio Cui Cui.

2022, c’est aussi l’année internationale du Verre

De nombreux rendez-vous avec le verre et le cristal – deux matériaux qui font l’identité de la région – seront proposés durant ces journées européennes. Avec plus de 200 ateliers et manufactures et la haute valeur de ses savoir-faire verriers, la Région a choisi d’être un acteur majeur de cette année internationale du Verre, en collaboration avec la Fédération du Cristal et du Verre, les institutions verrières en région et les centres de formation verriers.

