Les meilleurs groupes Forex en ligne

Lorsque vous commencez à entrer dans le monde du trading Forex, vous faites également partie d’une grande communauté. Bien qu’il y ait cette hypothèse populaire selon laquelle les commerçants aiment garder leurs secrets pour eux-mêmes afin de ne pas partager leur succès potentiel, en réalité, de nombreux commerçants aiment partager leurs connaissances.

Donc, si au début de votre expérience sur le Forex vous n’êtes pas familier avec des termes comme les CFD, ne désespérez pas. Il existe plusieurs groupes Forex que vous pouvez rejoindre aujourd’hui. Ce sont les plus populaires:

FX Price Action Setups

Price Action est également le nom d’une stratégie particulière sur le Forex et ce groupe est devenu l’un des plus grands groupes Facebook Forex de tous les temps. Le groupe discute et partage des analyses détaillées et des signaux sur les paires Forex, l’or et le pétrole. Leurs membres examinent également de près les matières premières, les métaux, les indices de volatilité, les options binaires, les indices et la crypto-monnaie.

Forex Trading for Beginners

Comme son nom l’indique, ce groupe se concentre sur l’aide à ceux qui commencent tout juste leur voyage sur le Forex et qui ont besoin de se familiariser avec tous les termes techniques, indicateurs, outils, types de graphiques, et surtout comment utiliser les signaux.

Ce qui est bien avec ce groupe, c’est que tout le contenu qu’ils partagent est gratuit, c’est expliqué de manière très simple ce qui le rend facile à comprendre malgré la complexité des sujets qui y sont abordés. Au-delà du jargon technique inhérent à cette activité, le groupe aborde également les aspects psychologiques et émotionnels du trading, en s’attardant également sur la manière de gérer le risque.

Forex Trading Factory

Il s’agit d’un autre groupe gratuit qui offre une formation de premier ordre à ceux qui sont déjà sur la voie de la maîtrise d’un marché aussi dynamique comme le Forex. Ainsi, plutôt que de cibler uniquement les débutants, il s’adresse également aux traders compétents qui souhaitent progresser dans leur voyage et avancer davantage en ce qui concerne leurs compétences. Ses membres sont censés avoir une connaissance de base du Forex afin de tirer pleinement parti des publications. Les membres sont également encouragés à discuter des informations avec d’autres personnes plus expérimentées du groupe. Les nouveaux arrivants sont également invités à partager leurs stratégies afin qu’ils puissent recevoir des conseils de commerçants plus expérimentés. Fournir et recevoir de l’aide est le principal pilier de ce groupe a été conçu.

Forex Trading

Ne vous laissez pas berner par le simple titre de ce groupe. L’ampleur du contenu fourni et partagé par ses membres est tout simplement étonnante. Forex Trading est dans le jeu depuis environ une décennie, offrant une plate-forme dans laquelle les membres ont pu réseauter, discuter, discuter et s’entraider. Malheureusement, comme la plupart des groupes qui deviennent trop gros, il est fertile pour de nombreux escrocs et spams, ce qui rend presque impossible pour les administrateurs de s’en occuper. Néanmoins, si vous prenez votre temps, vous pouvez découvrir de véritables joyaux et des informations commerciales de haute qualité.

FX Enablers

C’est peut-être un groupe plus petit que les autres cités ci-dessus, mais c’est aussi l’un des meilleurs. Il a un processus d’adhésion exclusif, un groupe de télégrammes gratuits et certains des signaux les mieux notés à trouver. Les administrateurs prétendent avoir 95% de signaux corrects et les meilleures données en 2019 et 2020, mais vous devez toujours prendre ce genre de déclaration avec des pincettes. Le groupe est, à vrai dire, un alimentateur pour le groupe Telegram, qui s’est avéré être une plate-forme beaucoup plus convaincante et efficace pour les commerçants sur de nombreux marchés commerciaux.