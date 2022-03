Au lit, bébé licorne ! – Un album coup de cœur

La belle collection des éditions Gründ, Au lit !, se complète d’un nouveau titre, Au lit, bébé licorne !, paru en février 2022. Un album de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, qui présente un nouveau récit plein de tendresse et de magie, présentant un petit frère pour la petite licorne Paillette.

Au cœur d’une forêt enchantée, peuplée de farfadets et de fées, la joie illumine tous les visages, mis à part celui de Paillette qui s’éloigne, le regard maussade. La petite licorne, marche tête baissée, loin de réjouissance. Elle a un souhait, elle aimerait partager avec une petite sœur, ou un petit frère, de jolis moments de bonheur. Elle soupire et pense que dans dix minutes, elle doit aller au lit ! Elle soupire, le cœur gros, en regardant deux petits dragons s’amuser dans le ciel. Paillette en a assez, elle décide d’agir ! Elle sort de la forêt au lieu d’aller dormir. Neuf minutes avant d’aller dormir, elle pense bien fort à son vœu…

Il est très plaisant de retrouver ce bel univers enchanté, ainsi que le personnage de Paillette, pour une nouvelle histoire à décompte. Le récit est doux et rythmé, présentant la petite licorne qui aimerait partager de tendres moments avec une petite sœur ou un petit frère. Bientôt son vœu va être exaucé, et un bébé licorne va descendre d’un arc-en-ciel. Quelques minutes avant d’aller dormir, les deux êtres vont jouer, s’amuser et se découvrir… L’histoire est amusante, bienveillante et pleine de tendresse et de magie, invitant à compter à rebours, pour arriver petit à petit, vers le moment de s’endormir. Le dessin est tout aussi enchanteur et tendre, avec un trait rond et fluide, un univers doucement coloré, et des personnages souriants et beaux.

Au lit, bébé licorne ! est un nouvel album des éditions Gründ, qui présente un nouveau personnage attendrissant. Un petit frère pour Paillette, qui voit son vœu se réaliser, pour le plus grand plaisir de ces deux êtres touchants, tendres et bienveillants.

Au lit, bébé licorne, l’album coup de coeur