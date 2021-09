Le Forex est un marché dynamique, s’adapter votre stratégie en conséquence

Depuis que la pandémie de COVID-19 a pris le monde d’assaut, ses ondes de choc ont créé une pression sur l’économie mondiale. Pour beaucoup, il s’agit de la pire crise économique depuis la Grande Dépression, qui a eu lieu principalement dans les années 1930. Pour les États membres de l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, la crise a entraîné une forte baisse du cours des actions. L’impact du coronavirus sur la bourse de Paris (notamment sur le CAC 40) est tout sauf anodin. Entre le 24 janvier 2020 et le 11 juin 2021, l’indice CAC 40 a connu une baisse d’environ 300 points. Il s’agit en effet de la baisse la plus spectaculaire de la Bourse de Paris.

La crise sanitaire a affecté plusieurs marchés financiers dans le monde, mais les prix n’ont pas tardé à rebondir. Les devises semblent s’être envolées. Les prix sont en hausse de 3 %, hors éléments volatils. Contrairement aux marchés boursiers tels que NYSE Euronext, les cambistes n’ont pas à payer de frais de courtage ni de services de garde, que les courtiers proposent généralement dans le cadre d’une vaste gamme de services. C’est à vous d’identifier le juste équilibre entre le rapport de prix, les services et la performance que vous êtes prêt à tolérer. Plus les prix ont un impact sur chaque transaction, moins les avantages sont importants.

L’ampleur, la profondeur et la liquidité du marché Forex sont vraiment impressionnantes.

Plus de 5 100 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le marché des changes. En France, la plupart des transactions passent par des courtiers agréés, qui sont contrôlés par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers. Le commerce international des devises est populaire en France.. De nombreux investisseurs particuliers tirent parti du marché des changes pour protéger leur valeur financière et investir au-delà de l’économie française. Bien que le marché ne soit pas réglementé, il accueille des catégories réglementées (petites, vraies), qui fournissent des produits dérivés, tels que des investissements spéculatifs et des instruments de couverture.

Il est clair que le marché du Forex est un marché dynamique, où les prix changent constamment. Les taux de change varient car ils reflètent les performances économiques de la nation. Ainsi, les événements macroéconomiques jouent un rôle important sur le marché des changes. Ces facteurs influencent finalement votre décision de négociation et déterminent la valeur d’une paire de devises à un moment donné. Il convient de prêter attention au fait que le marché des changes est incroyablement complexe, ce qui se traduit par le fait qu’aucun ensemble spécifique de facteurs ne détermine entièrement les taux de change. Il est nécessaire de suivre de près les taux de change des devises et de transférer votre argent lorsque la devise est au plus fort.

L’importance de l’adaptation dans les opérations de change

Le marché des changes est caractérisé par des changements fréquents et rapides des taux de change. Une bonne compréhension de la volatilité du Forex peut s’avérer utile pour déterminer quelles paires de devises négocier et comment. Lorsque la volatilité est élevée, la plupart des traders sous-performent et perdent d’importantes sommes d’argent. Les prix évoluent rapidement, vous devez donc prendre les meilleures décisions en un clin d’œil. Une liquidité moindre se traduit par un marché plus volatil, les prix chutant alors soudainement. Il est essentiel d’avoir une approche différente pour maximiser les gains tout en éliminant les problèmes potentiels. Bien que la France ne soit pas une destination courante pour les courtiers en devises, un grand nombre de sociétés y ont établi des succursales.

Il n’est pas surprenant qu’il n’existe pas de “stratégie de trading sainte” qui produise des résultats constants et vous permette de réussir en peu de temps. Vous pouvez avoir de la chance une fois, mais c’est tout. L’échange de devises sur le marché Forex est une entreprise complexe. La capacité à atteindre le succès est limitée par votre capacité à vous adapter aux conditions du marché en constante évolution et à appliquer une stratégie de trading ou une autre. Vous devez trouver la bonne stratégie de trading et adopter une nouvelle approche du marché Forex, si nécessaire. La capacité d’adaptation est l’une des qualités les plus importantes que vous pouvez cultiver. Elle vous servira tout au long de votre carrière. Vous serez plus lucratif, plus flexible et plus engagé.

Le marché des changes est dynamique et votre stratégie de négociation doit en tenir compte.

Le marché des changes a fait preuve de résilience malgré le choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, qui a affecté la capacité du marché à fonctionner normalement. Cette résilience est largement due à l’implication des banques centrales, sans parler de leurs politiques. Il y a un regain d’optimisme à attendre pour les revenus futurs. Ayant enregistré de bonnes performances depuis le début de 2020, le dollar américain est largement considéré comme un paradis sûr. Les investisseurs, ainsi que les traders, ont abandonné les devises des marchés émergents pour se concentrer sur le dollar. L’économie américaine reste la plus grande et la plus forte du monde, mais beaucoup pensent qu’elle s’effondrera d’ici la fin de 2020.

Votre stratégie de trading ne doit pas être statique. Au contraire, elle doit être variée, réfléchie et subtile. Votre stratégie variera en fonction du défi à relever. Il est nécessaire d’analyser la volatilité du marché et d’adapter votre stratégie de trading en conséquence. Il n’y a pas de meilleure stratégie, ce qui signifie que la stratégie que vous choisissez ne garantit pas le succès. Vous devez éliminer tout ce qui n’est pas essentiel et identifier les initiatives qui alimentent les ambitions de croissance. Il est plus efficace d’effectuer de petits changements et de procéder étape par étape. Vous devez traiter votre stratégie de trading exactement comme une expérience scientifique – en d’autres termes, modifiez une variable à la fois.

Il est important de reconnaître la nécessité du changement. Sans une stratégie cohérente, vous n’avez aucune chance de réussir. Vous êtes voué à l’échec si vous n’adoptez pas une stratégie basée sur le cross-betting chaotique. Certains traders utiliseront l’analyse fondamentale, tandis que d’autres baseront leurs décisions sur l’analyse technique. D’autres encore utiliseront une combinaison des deux. Pour vous adapter avec succès, vous devez apprendre à improviser. Imaginez la situation suivante. Vous avez passé un ordre lorsque le marché était en votre faveur. Cependant, le prix a changé et vous ne voulez pas perdre d’argent. Si vous vous êtes préparé à la volatilité, vous savez comment improviser. Vous êtes confiant dans le résultat car vous savez comment gérer les moments difficiles. Le fait est que l’évolution du marché des changes modifie votre façon de négocier. Resserrez vos attentes et faites preuve d’audace.