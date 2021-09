Prolifération des nids de frelons dans le Var

La saison des guêpes et des frelons dans le Var est déjà bien commencée. Les exterminateurs courent de villes en villes pour effectuer la destruction de nid de frelon dans les maisons, les écoles et les campings du département 83.

Les vacanciers ont souvent la mauvaise surprise, au retour de leurs vacances, de découvrir que les guêpes ou les frelons ont pris leurs aises dans le jardin, dans la toiture ou dans le grenier de leur maison.

Tandis que les guêpes s’installent souvent dans les toitures, le frelon asiatique préférera généralement s’installer au sommet d’un arbre.

Le frelon asiatique est arrivé en France dans le Lot et Garonne en 2006. Il s’est très rapidement propagé sur tout le territoire et particulièrement dans le Var 83 où les conditions climatiques sont très favorables. Grand prédateur d’abeilles, il devient rapidement un fléau pour l’environnement et un danger pour l’homme lorsqu’il s’ installe à proximité des habitations.

A cette période les nids sont déjà développés et les nids de guêpes peuvent abriter jusqu’à 4000 individus alors qu’un nid de frelons peut héberger 2000 insectes. Un danger non négligeable, il faut donc résoudre le problème rapidement pour éviter l’accident. Chaque année, les incidents se multiplient et des personnes périssent suite à l’attaque de frelons ou de guêpes.

Il est recommandé d’éviter les gestes brusques à proximité d’un nid de frelons et d’éviter de laisser traîner des aliments sucrés.

Jérémie, un exterminateur, intervient rapidement pour la destruction de nid de frelon Var à l’aide d’une perche en carbone pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres de hauteur. En injectant une poudre insecticide puissante réservée aux professionnels à l’intérieur du nid, les insectes seront éliminés en 48 heures maximum.

En toiture les nids sont souvent plus difficilement accessibles, il est donc préférable de ne pas attendre que le nid se soit trop développé afin d’éviter de devoir détuiler, ce qui augmenterait considérablement la facture.

Le coût d’une destruction de nid de frelon dans le Var varie dans la plupart des cas entre 80 et 200 euros en fonction de la difficulté d’intervention du technicien.

N’oubliez pas de mettre des pièges à base de grenadine, vin blanc et de bière à la fin du mois de Février pour capturer les reines qui sortent d’hibernation et cherchent un endroit propice pour construire leurs nids. Vous vous protégerez ainsi de l’infestation de guêpes et de frelons pendant la saison estivale et ferez également un geste bienveillant pour protéger les écosystèmes de la prolifération du frelon asiatique.