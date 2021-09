Pourquoi votre prochaine visite devrait être à Mykonos

Après un vol depuis différentes parties du monde, vous pourrez profiter d’un séjour inoubliable sur l’île de Mykonos qui ne manquera pas d’éblouir vos yeux avec son architecture blanchie à la chaux et ses paysages incroyables. Les allées pavées sont parfaites pour prendre des selfies, de même que les moulins à vent qui parsèment le paysage.

Mykonos, en Grèce, est connue pour ses fêtes folles dans les bars et les clubs au bord de la plage, de jour comme de nuit. Les célébrités du monde entier affluent pour découvrir le côté sauvage de cette île. Autre aspect favori de Mykonos: elle a une fière tradition en tant que l’une des principales destinations européennes pour les voyageurs homosexuels. Mais au fond de vous, vous trouverez une ambiance décontractée, parfaite si vous voulez que vos vacances soient exemptes de stress et que vous puissiez vous détendre.

Choses à faire à Mykonos

Faites le tour des moulins à vent

Les visiteurs de l’île de Mykonos peuvent voir de nombreux moulins à vent autour de l’île. Ils font partie des points de repère les plus reconnus de l’île et constituent l’une des attractions les plus célèbres, avec la Petite Venise. Pendant des siècles, ces moulins ont été utilisés pour raffiner le grain grâce aux vents violents qui soufflent sur cette île grecque.

Détente et relaxation dans la Petite Venise

Quartier aux maisons colorées construit au bord de la mer, la Petite Venise a pris son nom en raison de sa ressemblance avec Venise. Aujourd’hui transformé en bars et restaurants élégants qui sont parmi les meilleurs endroits de la ville pour regarder le coucher de soleil en sirotant des cocktails, voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez aller explorer cet endroit au thème vénitien !

Visitez le site archéologique de Delo

Le site de Délos, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une île grecque inhabitée depuis la mythologie. Lieu de naissance d’Apollon et d’Artémis, elle peut être visitée en prenant un bateau depuis le vieux port de Mykonos (sauf le lundi).

Promenez-vous sur le vieux port

L’un des endroits les plus pittoresques de Mykonos est son vieux port historique. De nombreux cafés et restaurants donnent sur la mer, ce qui constitue un excellent endroit pour observer les gens ou prendre le ferry pour l’île de Delos. Le restaurant Pelikan, en particulier, est l’un des meilleurs endroits pour déguster de fantastiques plats de fruits de mer.

Explorez les églises de Mykonos

Le nombre d’églises à Mykonos est vraiment remarquable. En fait, les habitants se vantent d’en avoir près de 800 sur l’île, et une soixantaine se trouvent à Chora. Panagia Paraportiani et Agios Nikolaos à Chora sont deux des monastères les plus célèbres de Mykonos. Le monastère de Panagia Tourliani est situé près d’Ano Mera, un petit village avec de nombreuses belles églises byzantines à visiter.

En résumé

Il y a tellement de choses à faire et de lieux à visiter à Mykonos; nous avons juste couvert le strict minimum. Dans l’ensemble, ces sites offrent les meilleures vues que vous et votre bien-aimé pourrez savourer autour d’une bière ou d’un verre de vin frais. La Grèce est un très beau pays, et la visite de Mykonos en est la quintessence.