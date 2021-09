Mensonges et Vérités sur Les Casinos Virtuels

Le business des casinos virtuels pèse des milliards de dollars au niveau international. Ce domaine est d’ailleurs considéré comme une industrie. Nous sommes très loin des années 2000, période durant laquelle les joueurs préféraient se rendre dans des vrais casinos pour assouvir leurs envies du jeu. Aujourd’hui, dans de nombreux pays, les volumes d’affaire des casinos virtuels ont largement dépassés ceux des casinos terrestres.

La France a banni les casinos virtuels

Alors que presque tous les pays de la communauté européenne ont légalisés les jeux de casino en ligne, le gouvernement Français a pris la voie de la prohibition. En 2011, les autorités des jeux et de paris ont préféré bannir les jeux de hasard liés à de l’argent. Ainsi, les bandits manchots et les jeux de table sont formellement interdits dans tout l’hexagone. Seuls les sites régulés dans le domaine du poker, des paris sportifs, et des courses de chevaux sont autorisés. En clair, si vous êtes en France que vous voulez coute que coute jouer au casino, vous pourrez le faire, mais uniquement dans une salle de casino physique.

Attention aux casinos pirates basés dans des zones offshore

En effectuant des recherches sur Internet, on tombe facilement sur une multitude de casinos en ligne qui acceptent les paris en argent réel des joueurs Français. De l’avis des testeurs de jeux en ligne, c’est une très mauvaise idée de se lancer sur des sites de casino qui acceptent des joueurs basés en France. En effet, ces casinos virtuels fantômes sont de vraies arnaques, et aucune garantie sérieuses ne vous est donnée pour y joueur dans un environnement honnête.

Casinos virtuels régulés et honnêtes

En dehors des casinos en ligne à éviter, il existe bien sûr des plateformes de jeux de casino fiable. Les casinos hébergés dans des pays qui sont dotés d’une commission des jeux d’argent au service des consommateurs sont de confiance. À ce jour, les deux pays qui font office de modèle sont l’Angleterre et le Canada. Une visite du guide québécois Casino en Ligne Fan nous permet de voir quels sont les sites de machines à sous et de jeux de table les plus iconiques du globe.

Guides et conseils sur la pratique des jeux

Hormis le fait qu’il ne faut jamais s’inscrire sur des casinos virtuels qui ne sont pas conformes aux lois de votre pays, il est crucial de bien connaître les règles des jeux qui vous intéressent. Aussi, il est prudent de ne jamais croire qu’il puisse exister des méthodes de jeu infaillibles qui permettent de battre les maisons de jeu. En effet, après enquête, il a été constaté que beaucoup de blogueurs ventent les mérites de méthodes gagnantes qui permettent de gagner des fortunes au casino. Pour rester sérieux, il ne faut jamais croire qu’il soit envisageable qu’il existe des formules magiques qui permettent à des joueurs de gagner facilement aux machines à sous ou aux jeux du tapis vert.

Maitriser le jeu avant d’y faire des paris

Hormis le fait qu’il faut bien connaitre les règles d’un jeu avant d’y parier des sous, il est recommandé de s’entrainer avec des jetons fictifs avant de faire le grand saut. Il existe aussi des méthodes de jeu qui réduisent l’avantage du casino sur certains jeux. Les jeux de casino qui sont les plus honnêtes sont les roulettes à 36 numéros. Comme sur le guide Roulette School, en choisissant la version française de la roue, et en ne pariant que sur les chances simples, la maison voit sa mage de bénéfice se réduire à seulement 1,35%.

Infos essentielles

La pratique des jeux d’argent, que ce soit sur Internet ou au sein d’un établissement physique, peut entrainer des pertes d’argent. De plus, au casino il n’y a jamais de garantie de résultats. Attention aussi à ne jamais parier des sommes d’argent qui pourraient vous mettre en difficulté financière. Dans le cas où vous auriez tendance à parier de manière compulsive, vous devez immédiatement demander de l’aide. En France il existe des agences qui peuvent vous aider si vous êtes sujet à une addiction aux jeux d’argent.