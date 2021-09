C’est dans la collection Explora, des éditions Glénat, qu’est paru fin août 2021, la bande dessinée Lewis & Clark – A la découverte de l’Ouest. Un ouvrage de Philippe Thirault et Sandro, qui présente la première expédition américaine à traverser les Etats-Unis à terre jusqu’à la côté Pacifique.

A Whashington, 1803, le président Thomas Jefferson explique à Meriwether Lewis que l’achat de la Louisiane à Napoléon rend, maintenant, une expédition possible. Aussi, il demande à Lewis d’en prendre le commandement, car elle revêt une très grande importance. Ainsi, il lui faudra explorer le Missouri et trouver la liaison avec le fleuve Columbia, jusqu’au Pacifique. Une mission militaire qui devra explorer et dresser la topographie des lieux, afin d’en reconnaître les ressources géologiques, minérales et animales. Le but est également de trouver un mode de communication praticable, du point de vue du commerce, à travers le continent. Ce dernier fait aidera considérablement le développement de la jeune nation ! Lewis en est donc le capitaine et va devoir l’organiser entièrement. Cependant, il demande que le lieutenant William Clark soit à ses côtés et non pas comme second, mais comme capitaine, lui aussi, à part entière.

Le récit présente, du début à la fin, ce périple, cette expédition incroyable et fascinante. Une expédition sans précédent, à la conquête de l’Ouest, menée par le capitaine Meriwether Lewis, qui est assisté par William Clark, expert en navigation fluviale et en géographie. Une mission incroyable pour l’époque, qui est ici très bien retranscrite, avec une narration, comme un journal de bord, ainsi que des dialogues parfois drôles et percutants, mais aussi enrichissants ou touchants. Les deux héros sont charismatiques, courageux, ingénieux, jouant de chance ou de malchance par moments. La bande dessinée se lit assez facilement, avec cette aventure captivante, faite de rencontres, de dangers, de découvertes, de joie, de peine… Le paysage est changeant, présentant de merveilleuses contrées, d’autres plus hostiles, suivant aussi les saisons. Le dessin est agréable, il se veut moderne et réaliste, il est expressif et présente un découpage dynamique.

Lewis & Clark – A la découverte de l’Ouest est un nouvel album de la collection Explora, des éditions Glénat, qui présente la première expédition américaine à traverser les Etats-Unis à terre jusqu’à la côte Pacifique, entre périples, rencontres, découvertes…