Madame Bovary – Le bel ouvrage des éditions Hauteville

Madame Bovary, roman de Gustave Flaubert, grand classique de la littérature française, est à découvrir ou redécouvrir, dans une belle édition, comportant des illustrations d’Albert Fourié. Un roman paru aux éditions Hauteville, en septembre 2021.

Ils étaient à l’étude, lorsque le proviseur entra. Il était suivi d’un nouveau habillé en bourgeois, ainsi que d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillaient. Chacun se leva, comme surpris dans son travail. Le proviseur fit signe à tous les élèves de se rassoir. Il se retourna vers le maître d’étude pour lui présenter un élève qui lui recommandait. Un enfant qui rentrait en cinquième et qui, si son travail et sa conduite étaient méritoires, passera dans les grands. Le nouveau était un gars de la campagne, il était resté dans l’angle, derrière la porte, un peu caché. Il semblait avoir une quinzaine d’années, les cheveux coupés droit sur le front, l’air raisonnable et fort embarrassé.

C’est un grand classique de la littérature française qui est à découvrir ici. Un bel ouvrage, tant par la couverture travaillée, que par les illustrations d’Albert Fourié, célèbre peintre et illustrateur français du XIXème siècle, à retrouver à l’intérieur. L’histoire présente une femme qui s’ennuie et qui rêve de mieux. Un quotidien morose, qui va la pousser à rêver à toujours plus, toujours mieux, jusqu’à se perdre. Le roman est dense, captivant, avec une plume délicate et belle, présentant un univers foisonnant, inspirant, mais aussi destructeur, fatal. Une héroïne qui rêve à un autre destin, qui a bien des défauts, mais qui reste attachante, bouleversante.

