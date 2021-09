Urbex – Villa Pandora

Villa Pandora est le premier tome d’Urbex, une nouvelle série fantastique et psychologique, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Clarke, parue en août 2021, qui, sur fond d’urbex, phénomène international d’actualité, offre un récit fantastique et inquiétant.

Deux jeunes gens s’apprêtent à entrer dans une villa abandonnée. Ils pratiquent l’urbex, une exploration urbaine de lieux interdits et condamnés. Julie et Alex, avec l’aide d’un coupe-boulon, ils cassent la chaîne, qui se trouve à la porte d’entrée. Ils sont heureux, car cela veut dire que ce manoir n’a jamais été exploré ! Alex prend son portable, pour faire quelques photos. Ils explorent, tous les deux, l’intérieur fascinant de la villa. Julie est surprise qu’une baraque pareille n’ait jamais été visitée… Alors, qu’ils continuent d’aller de pièce en pièce, découvrant de fantastiques choses, au détour d’un couloir, de la lumière, dans une salle, inquiète Julie qui stoppe son ami. Alex la rassure, affirmant qu’il s’agit de la lumière de la rue qui éclaire la pièce d’à côté. Sur le point de continuer leur exploration, Julie voit les silhouettes de deux enfants.

Le récit est moderne, avec comme trame de fond ce phénomène international d’actualité, l’urbex. Ainsi, Julie et Alex, deux amis à l’école, se retrouvent le soir, pour explorer ensemble des usines, garages et autres lieux abandonnés. Mais ce soir-là, dans cette villa détruite depuis cinq ans, les deux héros font pourtant une exploration incroyable et inquiétante. En effet, ils voient des sortes de fantômes ! La bande dessinée se lit assez facilement, l’intrigue prend rapidement, avec ces deux héros attachants, la narration énigmatique, et les phénomènes étranges, paranormaux. Ainsi le récit oscille entre aventure, exploration, sensation, psychologie, émotions, curiosité, découvertes, fantastique, pouvoir, étrange, frayeurs, amitié, courage, interrogations… Ce premier tome est sombre et inquiétant, tout en restant fascinant, invitant à découvrir une suite, qui devrait être satisfaisante. Le dessin est plaisant, avec le trait caractéristique de Clarke, structuré, touchant, expressif, tout en étant fluide et vif.

Villa Pandora est le premier tome de la nouvelle série prometteuse, Urbex, des éditions Le Lombard, qui présente une aventure surprenante et inquiétante, de deux jeunes gens pratiquant l’urbex, mais qui dans une villa étrange, vont se retrouver face à des phénomènes inexplicables.