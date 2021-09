Bond – La légende en 25 films est un ouvrage des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2021, qui revient sur les aventures cinématographiques de James Bond, le célèbre agent secret britannique, accompagnant ainsi la sortie du vingt-cinquième opus de la saga.

Le livre de Guillaume Evin, journaliste et écrivain spécialisé en cinéma, débute avec un sommaire très complet, présentant, bien évidemment, les vingt-cinq films de la saga. Ensuite, c’est une introduction qui est à découvrir, reprenant les incontournables que l’on peut retrouver autour de James Bond. Ainsi, tant que Sa majesté aura besoin de lui, l’agent secret sera toujours là, pour sauver la planète, désamorcer des bombes, mais aussi, séduire, siroter des vodkas-Martini, et sortir toujours au bon moment des répliques implacables, comme des uppercuts au visage des méchants. L’agent ne vieillit jamais, avec ces acteurs qui ont endossé l’uniforme du héros, faisant de lui un immortel, un James Bond éternel.

C’est donc en 1962, que l’aventure, la saga débute, avec James Bond 007 contre Dr No, un film de Terence Young, et dans le rôle de l’agent secret, Sean Connery. Les vingt-cinq films sont donc analysés, plutôt en détails, avec la production, le scénario, le casting, le tournage, les cascades, les critiques, les scènes cultes, la voiture… Des infos inédites sont également à retrouver, quelques secrets de tournage, qui plairont à tous les fans de la saga. L’ouvrage revient aussi, en plus des acteurs, sur les gadgets, les méchants, les James Bond girls… Le livre est riche, intéressant, captivant, avec quelques révélations et infos inédites, revenant sur tous les films de cette saga la plus ancienne du cinéma et toujours active et culte.

Bond – La légende en 25 films est un ouvrage, des éditions Hugo & Cie, assez complet, revenant sur les vingt-cinq films de la saga, les acteurs, les tournages, le scénario, les cascades, les critiques, les voitures, les femmes, les méchants, les gadgets, tout ce qui fait que James Bond est incontournable et culte.