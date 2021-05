19 Mai, réouverture du théâtre Anthéa d’Antibes avec une programmation riche et variée

Après près de quatorze mois de fermeture, le théâtre Anthéa d’Antibes s’apprête à rouvrir ses portes au public. Pour terminer cette saison inédite de manière joyeuse et positive, Daniel Benoin et son équipe vont proposer plusieurs spectacles, du 19 mai au 11 juillet, en veillant à respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

De nombreux spectacles programmés sont maintenus

A partir du 19 mai, de nombreux spectacles prévus dans la programmation sont maintenus.

C’est La Religieuse, une adaptation du roman de Diderot par le Collectif 8 qui « ouvrira » cette fin de saison, du 19 au 27 mai.

Les 9, 10 et 11 juin, Philippe Découflé viendra présenter “Shazam”, un spectacle historique qui a accompagné en 1997 la célébration du cinquantième anniversaire du Festival de Cannes.

Du 16 juin au 3 juillet, le Collectif La Machine proposera “DR Jekyll et le Mystère Hyde”, sa version du célèbre roman de Stevenson.

Les 21,22 et 23 juin, la chanteuse Imany sera sur scène pour un concert mis en scène par Macha Makeïeff.

Du 6 au 11 juillet, pour clôturer la saison, Sami Bouajila, lauréat du César du meilleur acteur cette année, donnera vie au texte poétique d’Emilie Frêche, “Un Prince”, relatant les destins brisés par la grande Histoire, celle de l’Algérie et de la France, dans une création du théâtre Anthéa.

Malheureusement, “Disgraced”, la création d’Anthéa, dans une mise en scène de Daniel Benoin, sera reportée à la saison 2021-2022. Il en est de même des spectacles “Métanoïa”, “Le Fétichiste”, “Jardin Impuro”,” Les Elucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce”, “La Dégustation” ainsi que le spectacle de Gad Elmaleh, qui seront annulés et reportés à la saison prochaine lorsque cela est possible.

Des spectacles supplémentaires offerts aux abonnés

Pour remercier les abonnés de leur patience et de leur fidélité, le théâtre Anthéa a eu l’excellente idée de leur offrir des spectacles qui n’étaient pas prévus. Ils pourront ainsi réserver gratuitement des places pour :

Deux représentations de “Inconnu à cette adresse” avec Daniel Benoin et Michel Boujenah , les 19 et 20 mai, pour célébrer la réouverture du théâtre.

, les 19 et 20 mai, pour célébrer la réouverture du théâtre. Christophe Alévêque viendra présenter son nouveau spectacle du 2 au 18 juin.

viendra présenter son nouveau spectacle du 2 au 18 juin. “La Machine de Turing” de Benoît Solès, l’histoire vraie d’Alan Turing, père de l’informatique moderne, récompensé par quatre Molière, sera sur scène les 24, 25 et 26 juin.

de Benoît Solès, l’histoire vraie d’Alan Turing, père de l’informatique moderne, récompensé par quatre Molière, sera sur scène les 24, 25 et 26 juin. Frédéric Beigbeder viendra présenter son DJ Set Littéraire , un spectacle mêlant la littérature et la musique, les 1 er et 2 juillet.

viendra présenter son , un spectacle mêlant la littérature et la musique, les 1 et 2 juillet. Caroline Vigneaux viendra présenter son nouveau spectacle « Caroline Vigneaux croque la pomme » le 9 juillet.

Du 19 mai au 9 juin, les horaires des spectacles seront adaptés au couvre-feu et les salles respecteront les jauges de 35 %. Les terrasses du cinquième étage et du parvis du théâtre vont également rouvrir pour permettre aux spectateurs de se restaurer à partir de 18h les soirs de spectacles, et, dès que cela sera possible, jusqu’à 22h45.

Pour plus de renseignements sur les spectacles : www.anthea-antibes.fr